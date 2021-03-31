Президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по развитию профессионального образования в Украине и создал специальный Совет, который этому будет способствовать. Чем он будет заниматься – читайте в материале.

Указ президента будет способствовать модернизации системы профессионального образования в соответствии с потребностями рынка труда, международных стандартов и практик для обеспечения реализации права граждан.

Обратите внимание Какие профессии будут популярны в Украине через 10 лет: интересный прогноз

В частности, этим указом создадут Совет по вопросам развития профессионального (профессионально-технического) образования как консультативно-совещательный орган.

Каким будет этот Совет? Он будет состоять из руководителя, двух его заместителей и других членов, участвующих в его работе на общественных началах. Персональный состав Совета утверждает глава государства.

Чем будет заниматься Совет по вопросам развития профессионально-технического образования

Основными задачами Совета являются:

мониторинг развития профессионального (профессионально-технического) образования;

анализ и совершенствование законодательства Украины в этой сфере;

изучение тенденций развития рынка труда;

прогнозирование приоритетных направлений и путей развития образования;

разработка предложений по формированию современных профессиональных компетентностей в сфере профессионального (профессионально-технического) образования и тому подобное.

В то же время правительство должно обеспечить разработку и утвердить до 1 сентября 2021 года государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года, направленную на модернизацию системы профессионального образования.

Также должно предусматриваться внедрение эффективных механизмов прохождения производственного обучения и практики, в соответствии с актуальными требованиями профессиональных стандартов.

Кроме того, надо будет обновить программы повышения квалификации для преподавателей, педагогов профессионального обучения, мастеров производственного обучения таких учебных заведений.

Сергей Шкарлет добавил, что МОН уже работает над этими вопросами. В частности, наработана стратегия развития профессионально-технического образования и начата работа над новым законопроектом о профессиональном образовании.



К слову, в 2021 году МОН утвердит методические рекомендации для совершенствования профобразования в регионах. Формирование критериев будет происходить в рамках проекта Европейского Союза EU4Skills. Что изменится для профтехов – читайте по ссылке.