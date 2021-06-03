Этот указ позволит запустить работу Фонда, созданного еще в 2019 году.

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Задачи совета Фонда президента

В ОП сообщили, что основной задачей функционирования Фонда и совета Фонда будет:

поддержка молодежи в обучении современному конкурентоспособному образованию,

стажировка и проведение исследований в научных учреждениях Украины и за рубежом.

По словам заместителя руководителя ОП Юлии Соколовской, средства из этого Фонда будут направлены, в частности, на привлечение высококвалифицированных преподавателей для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях.

Деятельность фонда должна также помочь создать в Украине научные школы по тем направлениям, в которых сегодня недостаточно исследований, подготовить качественных специалистов за рубежом, чтобы они, работая в Украине, развивали науку и технологии.

Будут выплаты молодежи и школьникам

Для развития молодежи из средств Фонда будут созданы поощрительные выплаты. Отдельно:

премии для празднования достижений украинских спортсменов,

премии для поощрения молодежи к участию в спорте и поддержки тренерской деятельности,

премии для участников ВНО, получивших самые высокие результаты,

премии для победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад.

Добавляется, что распорядителем средств Фонда является Минобразования и науки.

Что еще будет делать совет Фонда президента

Также этим указом образован совет Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта. Он является совещательным органом при президенте, а его члены будут работать на общественных началах.

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На созданный совет Фонда возлагаются задачи по определению приоритетных специальностей, перечня заведений для продолжения обучения и стажировки стипендиатов и конкурсантов.

Отмечается, что членами совета должны быть специалисты с опытом работы в сфере образования, науки и спорта, которые имеют безупречную репутацию и высокий общественный авторитет.

К слову, министр образования Сергей Шкарлет заявил, что к управлению украинскими вузами уже вскоре могут допустить работодателей. Однако отказываться от бесплатного высшего образования не будут.