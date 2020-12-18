Мой совет – сомневайтесь: Зеленский обратился к детям и молодежи на онлайн-форуме
18 декабря прошел Всеукраинский онлайн-форум Национального совета детей и молодежи. Он посвящен повышению уровня мотивации подростков и развитию лидерских качеств. В мероприятии принял участие и Президент Украины Владимир Зеленский.
Также в онлайн-формате приняли участие известные мотивационные тренеры, предприниматели, блоггеры, певцы и другие звездные гости, которые расскажут о развитии лидерства и коммуникационных навыков, предпринимательского мышления и блоггинга, сообщает 24 канал.
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К форуму присоединился и президент Владимир Зеленский. Он обратился к детям и молодежи и поделился советами.
"Вы слышали десятки речей, лекций и тренингов, поэтому чем вас удивить? Смогу ли я быть оригинальным и действительно полезным. Как лучше обращаться к вам – юным и прогрессивным, но одновременно серьезным, успешным и уже почти взрослым? Ребята? Guys? возможно, господа?", – начал Зеленский.
После этого президент спросил, можно ли ему нужно употреблять слова "тик-ток", "вайб", "рофл", чтобы не казаться динозавром, или "стрелять" научными терминами, как ходячая Википедия?
Много сомнений, не так ли? Кто-то, наверное, подумал: а это точно мотивационная речь? На самом деле это и будет мой первый совет вам. Только вы увидели, что колебания, нерешительность, неуверенность мешают и тормозят – они "съедают" ваше время и энергию для движения к цели,
– заверил Зеленский.
Поэтому первый совет президента – не сомневайтесь, не сворачивайте с пути и уверенно идите до конца.
"На самом деле не совсем так. Потому что мой второй совет – сомневайтесь. Даже когда решение кажется очевидным, идея – стопроцентной, информация достоверной. Ведь все может оказаться совсем наоборот. Поэтому – сомневайтесь", – подчеркнул глава государства.
Зеленский объяснил, что парадокс в том, что человеку могут мешать как постоянные сомнения, так и излишняя самоуверенность.
По его словам, чтобы понять, как действовать, нужно пройти собственный путь – с препятствиями, стенами, скепсисом, закрытыми дверями и расставленными граблями. На них обязательно придется наступить и набить свои шишки.
Генри Форд и Стив Джобс, Сергей Королев и Борис Патон стали собой без лекций на Тедекс и даже без историй успеха. У каждого из них был свой уникальный путь в учебники по истории. Уверен – и у вас тоже. Ваше поколение является надеждой Украины,
– сказал Зеленский.
Обращение Зеленского к детям и молодежи: смотрите видео
Что известно о Всеукраинском онлайн-форуме Национального совета детей и молодежи?
Ежегодно проходит Всеукраинский Форум Совета, который объединяет детей и молодежь со всей Украины. В этом году из-за карантина форум проходил онлайн. Цель мероприятия: мотивировать детей и молодежь превращать вызовы 2020 года на возможности в 2021 году.
Форум посвящен повышению уровня мотивации детей и молодежи к развитию навыков для успешной жизни. Отметим, что в форуме приняли участие лидеры школьного самоуправления, учащиеся 8-11 классов обычных школ и школ-интернатов.
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