18 декабря прошел Всеукраинский онлайн-форум Национального совета детей и молодежи. Он посвящен повышению уровня мотивации подростков и развитию лидерских качеств. В мероприятии принял участие и Президент Украины Владимир Зеленский.

Также в онлайн-формате приняли участие известные мотивационные тренеры, предприниматели, блоггеры, певцы и другие звездные гости, которые расскажут о развитии лидерства и коммуникационных навыков, предпринимательского мышления и блоггинга, сообщает 24 канал.

Интересно Назначение Шкарлета, обучение во время карантина и деньги на образование: итоги недели в образовании

К форуму присоединился и президент Владимир Зеленский. Он обратился к детям и молодежи и поделился советами.

"Вы слышали десятки речей, лекций и тренингов, поэтому чем вас удивить? Смогу ли я быть оригинальным и действительно полезным. Как лучше обращаться к вам – юным и прогрессивным, но одновременно серьезным, успешным и уже почти взрослым? Ребята? Guys? возможно, господа?", – начал Зеленский.

После этого президент спросил, можно ли ему нужно употреблять слова "тик-ток", "вайб", "рофл", чтобы не казаться динозавром, или "стрелять" научными терминами, как ходячая Википедия?

Много сомнений, не так ли? Кто-то, наверное, подумал: а это точно мотивационная речь? На самом деле это и будет мой первый совет вам. Только вы увидели, что колебания, нерешительность, неуверенность мешают и тормозят – они "съедают" ваше время и энергию для движения к цели,

– заверил Зеленский.

Поэтому первый совет президента – не сомневайтесь, не сворачивайте с пути и уверенно идите до конца.

"На самом деле не совсем так. Потому что мой второй совет – сомневайтесь. Даже когда решение кажется очевидным, идея – стопроцентной, информация достоверной. Ведь все может оказаться совсем наоборот. Поэтому – сомневайтесь", – подчеркнул глава государства.

Зеленский объяснил, что парадокс в том, что человеку могут мешать как постоянные сомнения, так и излишняя самоуверенность.

По его словам, чтобы понять, как действовать, нужно пройти собственный путь – с препятствиями, стенами, скепсисом, закрытыми дверями и расставленными граблями. На них обязательно придется наступить и набить свои шишки.

Генри Форд и Стив Джобс, Сергей Королев и Борис Патон стали собой без лекций на Тедекс и даже без историй успеха. У каждого из них был свой уникальный путь в учебники по истории. Уверен – и у вас тоже. Ваше поколение является надеждой Украины,

– сказал Зеленский.

Обращение Зеленского к детям и молодежи: смотрите видео