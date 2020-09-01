Зеленский считает, что "живую" школу ничто не заменит, но Украина готова к онлайн-обучению
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ничем нельзя заменить "живое" обучение в школе. Но если в Украине будет большая волна заболеваемости COVID-19, то государство будет готово перейти к дистанционному формату обучения.
Об этом он заявил во время брифинга в Полтавской области, передает 24 канал.
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Зеленский заявил, что 1 сентября этого года он впервые за много лет не провожал ребенка в школу, и там не было никакой линейки. Ведь в Украине сейчас действует карантин.
Президент добавил, что Украина при необходимости сможет перейти на дистанционное обучение, хотя для детей – это не выход, потому что им важно общение, диалог и ощущение свободы. "Такой свободе и общению ты можешь научиться только в школе. И знания лучше воспринимаются, когда ты видишь учителя, он к тебе подходит", – сказал он.
Зеленский отметил, что заменить "живую" школу на школу онлайн невозможно, но Украина готова к такому формату обучения, если будет большая волна COVID-19.
"Мы экспериментировали, одни из первых в Европе. Мы показали, что такое школа онлайн, она у нас работает, и "школа ТВ", – заявил он.
Добавим, что в.и.о министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в новом учебном году телеобучение продолжится, потому что это помогает донести образовательную информацию до детей из самых отдаленных уголков Украины.
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