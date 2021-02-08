Президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов имени Антонова. Также в правительстве планируют разработать соответствующие стимулы для талантливой молодежи.

В ОП вспомнили и об авиаконструкторе Олеге Антонове, который родился 115 лет назад. "Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами", – говорится в сообщении.

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Поэтому президент поручил концерну "Укроборонпром" вместе с Минобразования и Киевским политехническим институтом создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов имени Антонова.

В то же время Кабинет Министров Украины разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир. Больше деталей пока не разглашают.

Что известно об Олеге Антонове

Выдающийся авиаконструктор родился 7 февраля 1906 года. С 1962-го Олег Антонов занимал должность генерального конструктора, руководителя КБ самолетостроения в Киеве (ныне – ГП "Антонов", с помощью которого КПИ до сих пор готовит специалистов для предприятия.



На счету Антонова и под его руководством – более 50 разработок планеров и самолетов различного класса и назначения. Всемирно известным самолетом Антонова является АН-2 – легенда самолетостроения, массовый одномоторный биплан, один из экземпляров которого вскоре установят в музее КПИ.

К слову, Зеленский отметил важность работы ученых во время поздравления украинских полярников с 25-летием антарктической станции "Академик Вернадский". Глава государства через видеосвязь пообщался с командой.