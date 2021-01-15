Президент Владимир Зеленский издал указ о назначении министра образования Сергея Шкарлета заместителем председателя комитета, который будет вручать государственные премии за научные и технические достижения.

Отметим, что председателем комитета избрали президента Национальной академии наук Анатолия Загороднего. Об этом говорится в указе президента.

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Владимир Зеленский поручил ввести в состав Комитета по Государственным премиям в области науки и техники Сергея Шкарлета – министра образования и науки.

Этим указом президент назначил Шкарлета заместителем председателя комитета.

Добавим, что всего месяц назад, 17 декабря, Верховная Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. Хотя профильный комитет по вопросам образования не поддержал представление о его назначении.

А присягу о вступлении в должность министра Шкарлет давал под крики " Позор!", ведь его обвиняли в плагиате в научных работах.

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