Президент Украины выразил надежду, что к концу его каденции улучшатся условия оплаты труда украинским учителям. Он заявил, что учителя не должны искать себе подработку.

Глава государства считает, что ситуация с зарплатами педагогов изменится к лучшему. Так он сказал во время встречи с выпускниками, которые получили больше всего баллов на ВНО.

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Зеленский отметил, что успеваемость учащихся зависит не только от собственного трудолюбия и настойчивости, а и от их родителей, учителей и репетиторов.

По его словам, украинские учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это чувствовать. "Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или о том, где и как подзаработать", – заявил он.

Отметим, что до карантина 74 тысячи молодых учителей, у которых стаж работы до 10 лет, в 2020 году должны были бы получить по 21 тысяче гривен разовой ежегодной помощи. Однако, в обновленном "антикризисном" бюджете на 2020 год обещанных ранее "подъемных" денег нет.

О чем выпускники говорили на встрече с Зеленским