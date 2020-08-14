Учителя не должны думать о том, где и как подзаработать: Зеленский о зарплатах педагогам
Президент Украины выразил надежду, что к концу его каденции улучшатся условия оплаты труда украинским учителям. Он заявил, что учителя не должны искать себе подработку.
Глава государства считает, что ситуация с зарплатами педагогов изменится к лучшему. Так он сказал во время встречи с выпускниками, которые получили больше всего баллов на ВНО.
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Зеленский отметил, что успеваемость учащихся зависит не только от собственного трудолюбия и настойчивости, а и от их родителей, учителей и репетиторов.
По его словам, украинские учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это чувствовать. "Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или о том, где и как подзаработать", – заявил он.
Отметим, что до карантина 74 тысячи молодых учителей, у которых стаж работы до 10 лет, в 2020 году должны были бы получить по 21 тысяче гривен разовой ежегодной помощи. Однако, в обновленном "антикризисном" бюджете на 2020 год обещанных ранее "подъемных" денег нет.
О чем выпускники говорили на встрече с Зеленским
- Выпускники отметили, что много молодежи выезжает за границу, потому что в Украине малые зарплаты. Зеленский пообещал сделать все, чтобы Украина как можно скорее стала тем государством, в котором молодежь будет мечтать остаться и достойно прожить всю жизнь.
- Выпускники отметили, что было бы хорошо, чтобы школы больше сотрудничали с вузами, чтобы ученикам было понятно, где они в дальнейшем могут учиться, что им делать после школы и т.д.
- Школьники также признались, что им мало олимпиад в школе. Но такие конкурсы тоже нужны, потому что это лучше развивает и учит преодолевать вызовы и тому подобное.