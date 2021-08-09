Зеленский подписал закон, позволяющий общинам создавать лицеи

Президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании механизмов формирования сети лицеев для введения профильного образования. Да, лицеи должны иметь не менее трех различных профилей, и их могут создавать общины.

Верховная Рада приняла этот закон еще 15 июля. По словам министра образования, документ совершенствует правовое регулирование функционирования лицеев и оптимизирует переходный период для трансформации учебных заведений.

К теме С 1 сентября в 5 пилотных классах начинается реформа НУШ: что изменится

Документ вводит с 1 сентября 2027 года новые требования к работе лицея:

там должно функционировать не менее 2 классов по 3 профилям обучения в течение 10 – 12 лет обучения учащихся;

там должны обеспечить безопасную, инклюзивную и цифровую образовательную среду с надлежащей материально-технической базой и доступом к интернету;

учеников должны обеспечить питанием и при необходимости подвозить их в лицей и др.

Кроме того, теперь и общества имеют право быть учредителями лицеев до 1 сентября 2027 года (до того, как состоится полноценный запуск трехлетнего старшего профильного образования).

Также в составе лицея будет возможность существования не только старшей школы, но и 1 – 4 классов. Ведь общины могут иметь проблемы с разделением звеньев, поэтому им позволили присоединить и начальную школу.

Документ также обязывает правительство продолжить в 2022 – 2030 годах выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение "Новой украинской школы", в частности для введения лицеев.

Реформа образования в Украине

К слову, до 2027 года школы в Украине, согласно реформе НУШ, должны переформатировать, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учащихся. В частности, будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные учреждения.

Таким образом школы делятся на:

начальные (1 – 4 классы);

гимназии (5 – 9 классы);

лицеи (10 – 12 классы).

Отметим, что до 2024 года школы должны окончательно определиться, готовы ли обеспечивать функционирование 10 – 12 классов. Сейчас это уже повлекло за собой закрытие старших классов в ряде школ.

Соответственно, девятиклассники этих школ должны определиться, что делать дальше – поступать в профтех идти в 10 классы других школ.

В то же время председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что учеников будут зачислять в 2021 году в старшую школу так же, как и в прошлом году.