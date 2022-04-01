Зеленский подписал закон об упрощении ВНО и отмене ГИА

Президент Владимир Зеленский подписал проект закона №7132 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере образования".

Нововведение предполагает единовременную отмену государственной итоговой аттестации и внешнего независимого оценивания для поступления в вузы. В комитете Рады заявили, что ВНО не будет отменено, а состоится по спецпроцедуре.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, он призван сохранить сферу образования на фоне войны в Украине.

Реализация проекта закона необходима для сохранения национального интеллектуального потенциала, стимулирования к обучению в Украине, даже в такое трудное для нашей страны и общества время,

– говорится в тексте записки.

Специальная процедура внешней оценки

Как отмечает Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, ВНО не будет полностью упразднено. Однако в условиях военного положения невозможно физически провести оценку в соответствии с нормами действующего закона Украины.

Бабак напомнил, что действующая статья 45 Закона Украины О высшем образовании четко прописывает, что такое ВНО, как сдается, как формируется рейтинговый балл и как он применяется. А сегодняшние условия не позволят соблюдать установленные правила.

В нынешних условиях мы ни технически, ни с точки зрения условий безопасности не можем физически провести ВНО в соответствии с этими нормами. Поэтому право определять специальную процедуру мы решили передать правительству,

– объяснил он.

По его словам, ВНО остается, но будет производиться в другом виде: вместо нескольких предметов состоится один национальный мультидисциплинарный тест.

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