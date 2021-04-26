В Офисе президента напомнили, что из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года в Украине обучение в школах осуществлялось преимущественно в дистанционном формате.

К теме Стоит ли отменить ГИА в школах навсегда: мнение образовательного омбудсмена

Поэтому этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить ухудшение эпидемической ситуации в Украине.

Закон, который подписал Владимир Зеленский, освобождает учащихся школ и других учреждений общего среднего образования, которые завершают обучение в этом учебном году, от прохождения государственной итоговой аттестации.

При этом учащиеся могут по собственному желанию пройти ГИА в форме внешнего независимого оценивания.

Кроме того, выпускники могут выбирать вид оценивания их результатов обучения:

с помощью годового оценивания,

с помощью государственной итоговой аттестации;

с помощью ГИА в форме ВНО.

В Офисе президента добавили, что все этапы ВНО в 2021 году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

Так, первый предмет на ВНО – химия, и он пройдет 21 мая. Последнее ВНО (по географии) состоится 15 июня. Отметим, что на ВНО-2021 зарегистрировалось около 320 тысяч школьников.



График основной сессии ВНО в 2021 году / данные: МОН / инфографика 24 канала

Интересно, что в прошлом году обязательную государственную итоговую аттестацию для выпускников также отменили. Тогда к концу июня часть одиннадцатиклассников получила аттестаты и приложения к ним, у которых напротив графы ГИА стояла отметка "освобожден".