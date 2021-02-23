Президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует процедуру избрания руководителей высших учебных заведений. Согласно новым правилам, ввели второй тур выборов главы вуза.

Закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования" глава государства завизировал 23 февраля.

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Главные изменения в законе

Если в выборах руководителя вуза приняли участие 2 или больше кандидатур и ни одна не набрала 50% голосов, то проводят второй тур выборов.

Голосование во 2-м туре должны проводить на седьмой день среди 2 лиц, которые в 1-м туре набрали больше всего голосов.

Если выбранная по конкурсу кандидатура не прошла спецпроверку, то через неделю объявляют новый конкурс.

Таким образом устраняются коррупционные риски, возникающие при назначении исполняющего обязанности руководителя учреждения высшего образования, а также многочисленные проблемные вопросы об условиях и порядке избрания и назначения на должность его руководителя,

– говорится в сообщении Офиса Президента.

Верховная Рада приняла закон 5 февраля

Верховная Рада приняла этот закон 5 февраля 2021 года Он вступает в силу на следующий день после его опубликования.