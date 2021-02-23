Зеленский подписал закон о процедуре избрания руководителей вузов
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует процедуру избрания руководителей высших учебных заведений. Согласно новым правилам, ввели второй тур выборов главы вуза.
Источник:Офис Президента
Закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования" глава государства завизировал 23 февраля.
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Главные изменения в законе
- Если в выборах руководителя вуза приняли участие 2 или больше кандидатур и ни одна не набрала 50% голосов, то проводят второй тур выборов.
- Голосование во 2-м туре должны проводить на седьмой день среди 2 лиц, которые в 1-м туре набрали больше всего голосов.
- Если выбранная по конкурсу кандидатура не прошла спецпроверку, то через неделю объявляют новый конкурс.
Таким образом устраняются коррупционные риски, возникающие при назначении исполняющего обязанности руководителя учреждения высшего образования, а также многочисленные проблемные вопросы об условиях и порядке избрания и назначения на должность его руководителя,
– говорится в сообщении Офиса Президента.
Верховная Рада приняла закон 5 февраля
Верховная Рада приняла этот закон 5 февраля 2021 года Он вступает в силу на следующий день после его опубликования.
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