Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что изменения в законодательство приняли, чтобы разблокировать процесс защиты диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук.

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Что изменилось с новым законом

  • Отныне соискатели научных степеней могут защищаться в докторских специализированных ученых советах без установления ограничительных сроков.
  • Также совершенствуется процесс аттестации кандидата на соискание степени доктора философии.

Так, степень доктора философии присуждается разовым специализированным ученым советом вуза или научным учреждением по результатам успешного выполнения соискателем соответствующей образовательно-научной программы и публичной защите диссертации.

Лицо имеет право получать степень доктора философии во время обучения в аспирантуре. Лица, которые профессионально осуществляют научную, научно-техническую или научно-педагогическую деятельность по основному месту работы, имеют право получать степень доктора философии вне аспирантуры.

Интересно, что если в защищенной диссертации доктора философии установят факты академического плагиата или фальсификации, то:

  • его научный руководитель лишается права участия в подготовке и аттестации соискателей степени доктора философии сроком на два года,
  • председатель и члены разового диссертационного совета, в котором состоялась защита этой диссертации, и официальные оппоненты, которые дали положительные заключения на диссертацию, лишаются права участия в аттестации на два года;
  • учреждение высшего образования или научное учреждение лишается права образовывать разовый специализированный ученый совет по соответствующей специальности сроком на один год.

Почему нужен был этот закон? В пояснительной записке законопроекта говорится о том, что этот закон был обусловлен наличием признаков правовой неопределенности в системе присуждения научных степеней. Соответствующие осложнения в этом были вызваны мировой пандемией коронавируса.

После официального опубликования закона МОН должен проинформировать вузы и научные учреждения о нововведениях.