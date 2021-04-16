Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что изменения в законодательство приняли, чтобы разблокировать процесс защиты диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук.
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Что изменилось с новым законом
- Отныне соискатели научных степеней могут защищаться в докторских специализированных ученых советах без установления ограничительных сроков.
- Также совершенствуется процесс аттестации кандидата на соискание степени доктора философии.
Так, степень доктора философии присуждается разовым специализированным ученым советом вуза или научным учреждением по результатам успешного выполнения соискателем соответствующей образовательно-научной программы и публичной защите диссертации.
Лицо имеет право получать степень доктора философии во время обучения в аспирантуре. Лица, которые профессионально осуществляют научную, научно-техническую или научно-педагогическую деятельность по основному месту работы, имеют право получать степень доктора философии вне аспирантуры.
Интересно, что если в защищенной диссертации доктора философии установят факты академического плагиата или фальсификации, то:
- его научный руководитель лишается права участия в подготовке и аттестации соискателей степени доктора философии сроком на два года,
- председатель и члены разового диссертационного совета, в котором состоялась защита этой диссертации, и официальные оппоненты, которые дали положительные заключения на диссертацию, лишаются права участия в аттестации на два года;
- учреждение высшего образования или научное учреждение лишается права образовывать разовый специализированный ученый совет по соответствующей специальности сроком на один год.
Почему нужен был этот закон? В пояснительной записке законопроекта говорится о том, что этот закон был обусловлен наличием признаков правовой неопределенности в системе присуждения научных степеней. Соответствующие осложнения в этом были вызваны мировой пандемией коронавируса.
После официального опубликования закона МОН должен проинформировать вузы и научные учреждения о нововведениях.