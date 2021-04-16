Министр образования Сергей Шкарлет заверил, что изменения в законодательство приняли, чтобы разблокировать процесс защиты диссертаций на соискание степеней кандидата и доктора наук.

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Что изменилось с новым законом

Отныне соискатели научных степеней могут защищаться в докторских специализированных ученых советах без установления ограничительных сроков.

в докторских специализированных ученых советах без установления ограничительных сроков. Также совершенствуется процесс аттестации кандидата на соискание степени доктора философии.

Так, степень доктора философии присуждается разовым специализированным ученым советом вуза или научным учреждением по результатам успешного выполнения соискателем соответствующей образовательно-научной программы и публичной защите диссертации.

Лицо имеет право получать степень доктора философии во время обучения в аспирантуре. Лица, которые профессионально осуществляют научную, научно-техническую или научно-педагогическую деятельность по основному месту работы, имеют право получать степень доктора философии вне аспирантуры.

Интересно, что если в защищенной диссертации доктора философии установят факты академического плагиата или фальсификации, то:

его научный руководитель лишается права участия в подготовке и аттестации соискателей степени доктора философии сроком на два года,

председатель и члены разового диссертационного совета, в котором состоялась защита этой диссертации, и официальные оппоненты, которые дали положительные заключения на диссертацию, лишаются права участия в аттестации на два года;

учреждение высшего образования или научное учреждение лишается права образовывать разовый специализированный ученый совет по соответствующей специальности сроком на один год.

Почему нужен был этот закон? В пояснительной записке законопроекта говорится о том, что этот закон был обусловлен наличием признаков правовой неопределенности в системе присуждения научных степеней. Соответствующие осложнения в этом были вызваны мировой пандемией коронавируса.

После официального опубликования закона МОН должен проинформировать вузы и научные учреждения о нововведениях.