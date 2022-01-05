Зеленский подписал изменения в закон о военном образовании: что это изменит
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский подписал изменения в некоторые законы Украины о военном образовании и науке, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2021 года. Что меняет этот документ – читайте в статье.
Ранее соответствующий законопроект №5641 Верховная Рада поддержала 298 голосами.
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Что изменится в военном образовании
Новый документ совершенствует образовательный процесс и научную (научно-техническую) деятельность в:
- высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения),
- военных учебных подразделениях высшего образования,
- военных научных учреждениях.
Новый закон также предусматривает повышение качества подготовки военных специалистов.
Согласно внесенных изменений в закон о высшем образовании, государственные органы, к сфере управления которых относятся высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения имеют право своими актами устанавливать особые требования, касающиеся управления соответствующими военными вузами.
Они также разрабатывают требования к кандидатам на должности руководителей (заместителей руководителей) высших военных учреждений, назначают и увольняют с должностей руководителей и заместителей этих учреждений.
Что известно о военном образовании в Украине
Военное образование предусматривает получение студентом комплекса профессиональных компетентностей в соответствии с военной специализацией.
Студенты, получающие военное образование, бесплатно обеспечиваются местами в общежитиях, питанием, специальной одеждой и стипендиями.
Образовательные программы военного образования разрабатываются учреждениями специализированного образования военного (военно-спортивного) направления и утверждаются органами государственной власти.
К слову, ранее правительство одобрило постановление, регулирующее порядок подготовки офицеров запаса. Теперь получить аттестацию при обучении по программе офицеров запаса можно будет не ранее 4 курса. Все изменения – читайте в статье.