Зеленский подписал изменения в закон о военном образовании: что это изменит

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в некоторые законы Украины о военном образовании и науке, который Верховная Рада приняла 17 декабря 2021 года. Что меняет этот документ – читайте в статье.

Ранее соответствующий законопроект №5641 Верховная Рада поддержала 298 голосами.

К теме Верховная Рада приняла изменения в закон о военном образовании и науке

Что изменится в военном образовании

Новый документ совершенствует образовательный процесс и научную (научно-техническую) деятельность в:

высших военных учебных заведениях (учреждениях высшего образования со специфическими условиями обучения),

военных учебных подразделениях высшего образования,

военных научных учреждениях.

Новый закон также предусматривает повышение качества подготовки военных специалистов.

Согласно внесенных изменений в закон о высшем образовании, государственные органы, к сфере управления которых относятся высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения имеют право своими актами устанавливать особые требования, касающиеся управления соответствующими военными вузами.

Они также разрабатывают требования к кандидатам на должности руководителей (заместителей руководителей) высших военных учреждений, назначают и увольняют с должностей руководителей и заместителей этих учреждений.

Что известно о военном образовании в Украине Военное образование предусматривает получение студентом комплекса профессиональных компетентностей в соответствии с военной специализацией. Студенты, получающие военное образование, бесплатно обеспечиваются местами в общежитиях, питанием, специальной одеждой и стипендиями. Образовательные программы военного образования разрабатываются учреждениями специализированного образования военного (военно-спортивного) направления и утверждаются органами государственной власти.

К слову, ранее правительство одобрило постановление, регулирующее порядок подготовки офицеров запаса. Теперь получить аттестацию при обучении по программе офицеров запаса можно будет не ранее 4 курса. Все изменения – читайте в статье.