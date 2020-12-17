Зеленский назначил пожизненные стипендии учителям Украины: известны имена
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования. Их получили шесть учителей.
В соответствии с Указом пожизненные стипендии назначили выдающимся педагогам, которые достигли семидесятилетнего возраста, сообщает пресс-служба Минобразования.
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Кто получил пожизненные стипендии от Зеленского
- Лифаренко Владимир Власович – учитель (1938 года рождения);
- Московченко Борис Николаевич – учитель (1932 года рождения);
- Погорелко Иван Михайлович – заслуженный учитель Украины (1947 года рождения);
- Ростовцева Лидия Михайловна – заслуженная учительница Украины (1943 года рождения);
- Самойленко Григорий Васильевич – доктор филологических наук, профессор, отличник народного образования Украины (1935 года рождения);
- Сарана Лилия Ивановна – заслуженная учительница Украины (1948 года рождения).
Отметим, что государственные стипендии для выдающихся деятелей науки, образования, информационной сферы назначаются в соответствии с указом Президента Украины, чтобы стимулировать их творческий труд и засвидетельствовать выдающиеся достижения.
К слову, также 21 аспирант из разных украинских вузов получили стипендии президента на 2020-2021 учебный год. Так, каждый из них будет получать стипендию в размере более 7 тысяч гривен. Еще почти 100 одаренных студентов вузов будут получать стипендию в размере 2 480 гривен ежемесячно.
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