Зеленский анонсировал премии для украинских учителей: кто их получит

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые премии педагогам, ученики которых стали победителями в международных олимпиадах. До этого времени такие премии назначались непосредственно участникам конкурсов.

Об этом глава государства сообщил во время его встречи с победителями международных олимпиад, их учителями и победителями конкурса "Учитель года".

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Зеленский сообщил, что в этом году в январе он учредил для победителей олимпиад премии Президента Украины.

Но мы совершили ошибку, хочется исправить ошибку и это будет сделано в ближайшее время. Кроме учеников-победителей международных олимпиад, премии президента будут получать и учителя, которые их подготовили,

– заявил он.

Отметим, что премии победители всеукраинских и международных олимпиад могут получить при условии, что они учатся в украинских учебных заведениях и постоянно проживают в Украине.

Так, премии будут выплачиваться участникам единовременно в размере:

для победителей всеукраинских олимпиад – 20 000 гривен;

для победителей международных олимпиад – 100 000 гривен.

В этом году украинские школьники показали высокие результаты на международных олимпиадах:

На Международной олимпиаде по физике ученики Мариупольского городского лицея, Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им. И. Франко и Харьковского физико-математического лицея №27 получили одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

На Международной олимпиаде по математике команда украинских школьников заняла шестое место, обойдя 101 команду из других стран. Наши ученики с Киево-Печерского лицея №171 “Лидер”, Харьковского физико-математического лицея №27, Киевского лицея №208 и Мариупольского технического лицея завоевали три золота, два серебра и одну бронзу.

На Международной олимпиаде по информатике школьники из Кременчугского лицея “Полет”, Киевского лицея №208 и Коростышевского НПК “Общеобразовательная школа I-II ступени - лицей информационных технологий” получили одну золотую и две серебряные медали.

На Международной олимпиаде по химии украинские школьники завоевали новые победы – они завоевали два серебра и бронзу.

К слову, 14 апреля правительство приняло постановление о премиях для школьников, которые лучше всего сдали ВНО. Однако, денежное вознаграждение получат лишь 270 учеников. Детали об этом – читайте здесь.