Кампанию запускают в рамках реформирования системы школьного питания.

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Зеленская заверила, что изменение поведенческих привычек – это крайне сложный процесс, и он может занять годы. "Но это не значит, что мы не должны этого делать. Я горжусь тем, что мы берем на себя ответственность начать этот процесс", – сказала она.

В своем инстаграме Зеленская поделилась основными пунктами того, что же предполагается сделать в рамках этого документа:

в мае начнется поведенческое исследование среди детей, родителей и педагогов;

начнется поведенческое исследование среди детей, родителей и педагогов; полученные результаты станут основой большой коммуникационной кампании;

в августе планируют запуск информационного портала по реформированию системы школьного питания, который станет полезным и удобным помощником для педагогов, родителей и учащихся;

Кроме того, с помощью партнеров будет проведен ряд мероприятий по объединению усилий с частным сектором для обновления необходимого оборудования в школах.

Важным элементом реформы является современное техническое оборудование в учебном заведении. Все эти предпосылки должны помочь ребенку в формировании компетентности безопасного и здорового питания,

– отметил министр образования Сергей Шкарлет.

В МОН добавили, что при поддержке UNICEF будет разработана стратегия коммуникационной кампании. Партнер SoftServe уже создал портал о здоровом питании в поддержку реформирования системы школьного питания.

На этом веб-сайте будет размещаться, в частности:

информация о мультипрофильном питании,

требования к организации питания детей с особыми диетическими потребностями,

распределение сфер ответственности и полномочий в сфере организации школьного питания,

обустройство пищеблока,

кейтеринг, интернет-заказ,

требования к ассортименту школьных буфетов,

советы экспертов и тому подобное.

Важным пунктом Меморандума станет проведение мероприятий по объединению усилий частного сектора для частичного оборудования школ необходимым оборудованием.

Со своей стороны Елена Зеленская отметила готовность продолжать поддержку реформы школьного питания, в частности усиливать коммуникационную кампанию и способствовать реализации интересных и полезных проектов.

К слову, в апреле завершился первый этап реформирования школьного питания. Новые требования к школьному меню учеников начнут действовать с 1 сентября 2021 года.

С тех пор все школы должны будут:

сократить количество сахара в 2 – 2,5 раза;

уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60 – 80 граммов до 30 – 50 г;

увеличить количество мяса в рационе в зависимости от возраста учащихся;

увеличить количество молочных продуктов в рационе.

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