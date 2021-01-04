С начала года в Украине меняется меню для школьников. Уже есть результаты о первых различиях.

Теперь в школах детям будут давать больше мяса и фруктов, и меньше вредной пищи. Об этом в фейсбуке написала жена президента Елена Зеленская. И заявила, что 2021 год будет посвящен обновлению меню в школах.

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Что изменилось

Так, согласно сообщению, в школах запрещено продавать:

энергетические напитки;

кофе;

колбасы;

сосиски;

рыбные консервы и тому подобное.

Кроме этого, уменьшили количество хлеба, сахара и соли на один прием пищи. А также жареные блюда теперь будут подавать только дважды в неделю.

Зато стало больше фруктов, молочных продуктов и мяса.

Дети – наше будущее. От здоровья каждого зависит благосостояние всей нации. Возможно, это звучит высокопарно, но это правда. Каждый отец и мать хотят, чтобы их дети питались здоровой пищей как дома, так и в школе,

– написала Зеленская.

Санитарный регламент

Внимание также уделят и детям с особыми диетическими потребностями. Теперь на основании медицинской справки могут получить специальное питание, если у них, например, непереносимость лактозы или глютена.

Кроме того, по ее словам, в 2020 году впервые выделили государственную субвенцию для школ, которую использовали для закупки оборудования и модернизации пищеблоков в 1 908 заведениях.

Справка. 2020 год был посвящен изменению законодательных норм, которые позволят реформировать систему школьного питания.

Больше о требованиях нового санитарного регламента в школах – читайте по ссылке.



Изменения в школьном питании / Фото из фейсбука Зеленской



Санитарный регламент / Фото из фейсбука Зеленской