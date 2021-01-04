Зеленская рассказала о первых изменениях в школьном питании: больше фруктов, меньше хлеба
С начала года в Украине меняется меню для школьников. Уже есть результаты о первых различиях.
Теперь в школах детям будут давать больше мяса и фруктов, и меньше вредной пищи. Об этом в фейсбуке написала жена президента Елена Зеленская. И заявила, что 2021 год будет посвящен обновлению меню в школах.
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Что изменилось
Так, согласно сообщению, в школах запрещено продавать:
- энергетические напитки;
- кофе;
- колбасы;
- сосиски;
- рыбные консервы и тому подобное.
Кроме этого, уменьшили количество хлеба, сахара и соли на один прием пищи. А также жареные блюда теперь будут подавать только дважды в неделю.
Зато стало больше фруктов, молочных продуктов и мяса.
Дети – наше будущее. От здоровья каждого зависит благосостояние всей нации. Возможно, это звучит высокопарно, но это правда. Каждый отец и мать хотят, чтобы их дети питались здоровой пищей как дома, так и в школе,
– написала Зеленская.
Санитарный регламент
Внимание также уделят и детям с особыми диетическими потребностями. Теперь на основании медицинской справки могут получить специальное питание, если у них, например, непереносимость лактозы или глютена.
Кроме того, по ее словам, в 2020 году впервые выделили государственную субвенцию для школ, которую использовали для закупки оборудования и модернизации пищеблоков в 1 908 заведениях.
Больше о требованиях нового санитарного регламента в школах – читайте по ссылке.
Изменения в школьном питании / Фото из фейсбука Зеленской
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