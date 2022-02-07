По поводу нового меню в школах сейчас продолжаются активные дискуссии. Многие родители поддерживают реформу, однако часть – недовольна. Некоторые родители жалуются, что дети перестали питаться в столовых.

К теме Наша задача – вернуть детей обратно в столовые, – Клопотенко о новом школьном меню

Мифы о школьном меню

Миф №1: В школах запрещены соль и сахар

Один из главных мифов, который развеяли жена президента и шеф-повар, касается запрета соли, сахара и хлеба в школьном меню.

По словам Зеленской, эти нормы действительно изменены – уменьшены.

Мы хотим, чтобы дети потребляли меньше соли и меньше сахара. Так, за один прием пищи потребление соли должно сократиться с 7 – 9 граммов до 1 – 1,5 граммов. Количество сахара – с 15 – 18 граммов до 7,5 граммов на один прием пищи,

– объяснила она.

Первая леди добавила, что если раньше в чашку чая для учеников клали две ложки сахара, то сейчас должны класть одну.

Миф №2: Детям не дают хлеба

Также во время эфира Зеленская и Клопотенко отметили, что хлебобулочные изделия на столах детей также имеются, однако в уменьшенных дозах и пропорциях. Хлеб должен быть цельнозерновым – полезным и качественным.

По их словам, норма хлеба уменьшена с 60 – 80 граммов (два кусочка) до 30 – 40 граммов (один кусочек).

Миф №3: В школах нет оборудования для приготовления нового меню

На это Елена Зеленская ответила, что технологии приготовления блюд не изменились, за исключением жареных блюд – их теперь стало меньше. К тому же, здоровое питание в основном зависит не от оборудования, а от соблюдения нормативов и ответственности.

Первая леди добавила, что повара имеют возможность разрабатывать собственные блюда, которые им удобно готовить на своем оборудовании, но с учетом требований.

Кроме того, в 2020 году началась модернизация, ремонт и переоборудование школьных столовых. И из бюджета каждый год выделяется на это субвенция. В частности, на 2022 год на это заложено 1,5 миллиарда гривен.

Миф №4: Меню Клопотенко обязательное для всех

Во время ответа на этот вопрос первая леди заявила, что никакого обязательного "меню Клопотенко" не существует. Команда Клопотенко только разработала технологические рецепты блюд, чтобы облегчить внедрение новых норм.

А меню каждое заведение или община может создать самостоятельно. Главное – чтобы в нем были соблюдены нормативы здорового питания.

Миф №5: Готовить по новому меню – дорого

Зеленская отметила, что нормы питания не меняют стоимость питания принципиально. Однако цены на продукты выросли, и теперь блюда не могут стоить так же, как год назад. Также увеличились зарплаты и коммунальные услуги.

К тому же, стоимость меню может колебаться в разных областях. А еще она зависит от способности и желания общин.

Миф № 6: Родители не могут контролировать, что дети едят в школах

Несмотря на то, что родители не могут заходить в столовую во время карантина, они все равно могут контролировать качество питания.

Закон предусматривает право на родительское самоуправление для общественного контроля над процессами в школе. Поэтому, родители могут выдвинуть представителя для контроля питания учащихся.

Миф №7: В меню добавили специи, а они вредны

В течение последних лет специи детально изучили и выяснили, что они не вредны для детей. Они наоборот – делают вкус блюд разнообразным.

К тому же, в школьное меню добавили точно безопасные специи, в частности:

семена тыквы, подсолнечника, кунжута,

куркуму, паприку, горчицу,

зелень сушеную, перец, лавровый лист, хмели-сунели и тому подобное.

Однако использование специй не является обязательным и остается на усмотрение школьных поваров.

Евгений Клопотенко отметил, что, несмотря на критику со стороны некоторых украинцев, реформа школьного питания является прогрессивным шагом для страны. Многие иностранные коллеги только собираются его сделать, а в Украине новые нормы питания уже внедряют.

Тысячи ученых работают над тем, чтобы сделать мир лучше. Я много анализировал, есть хорошие нормы, но наши – самые современные, и мы здесь на первом месте,

– прокомментировал Евгений Клопотенко.

А что с питанием в садиках? Во время эфира Елена Зеленская и Евгений Клопотенко затронули тему меню в детских садах, которое ждет утверждения Минздрава.

Первая леди объяснила, что нормативы по питанию в детских садах уже введены, однако меню составляет каждое конкретное заведение, согласно нормам, разработанным Минздравом Украины и другими инстанциями.

К слову, с 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.

Отныне примерно 75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения: овощи, салаты, злаковые, фрукты и ягоды. Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления пищи. А питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.



Блюда для школ из меню Клопотенко / Инфографика 24 канала

Добавим, что по состоянию на 1 февраля, новым меню пользуются уже свыше 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню идет в 5 областях:

Закарпатская область – 70,6% заведений;

Запорожская область – 86,4%;

Львовская область – 84,3%;

Николаевская область – 89,2%;

Херсонская область – 96,4%.

В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, сейчас в школах Украины в целом обновлено почти 3 800 пищеблоков.

Текст публикации Елены Зеленской:

Сегодня впервые провела прямой эфир в соцсетях – относительно мифов и реальности реформы школьного питания. Спасибо шеф-повару Евгению Клопотенко, что присоединился, потому что пришлось опровергать немало фейков!

Правда ли, что сахар, соль и хлеб в школах теперь запрещены? (Спойлер – нет!). Правда ли, что "меню Клопотенко" обязательное для всех? (Спойлер – никакого обязательного меню Клопотенко не существует!)

Правда ли, что во времена пандемии родители не могут контролировать, что дети едят в школах и садиках? (Спойлер – могут и должны!) Эти и другие горячие вопросы и ответы смотрите в инфографике прямо здесь или обширнее на сайте "Знаем".

Главное, что мы хотели донести, и, надеюсь, донесли: реформа школьного питания воплощается для здоровья детей. Это меню здорового поколения. И вы, уважаемые родители, нам очень нужны как послы реформы! Ведь все это ради самого важного – ради детей.