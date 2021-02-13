Проректор Харківського університету харчування та торгівлі Віталій Бахтояров оскандалився. Все – через обурливі коментарі до допису про декомунізацію у місті.

У фейсбук-групі "Харків за краще життя" з'явився допис про необхідність перейменування школи імені Жукова. Його автор пояснив, що цього вимагає законодавство.

Читайте також "Началось, бл*ть": київська касирка відмовилася говорити українською

У коментарях Бахтояров написав: "Шоб ви здохли, бандерлоги довбані! Маршала Перемоги гноблять, сволочі. Самі чого досягли? Чим ви займаєтеся в житті?"



Коментар проректора Бахтоярова / Скриншот

На різку реакцію освітянина звернув увагу місцевий активіст Дмитро Браславський. Він назвав Бахтоярова "проректором русского міра".

Бажає "здохнути бандерлогам" та дуже поціновує "Маршала Победи". Він підписаний на "Россию 1", Made in USSR, "Полк Победы", RT та іншу проросійську бурду,

– підкреслив активіст.

"У людини реальні проблема – вона займає керівну посаду в університеті, а повинна йти у двірники. Допоможімо на це звернути увагу, бо це дуже і дуже погано", – закликав Браславський.

Довідка. Рада ухвалила закон про декомунізацію ще у 2015 році. Документ засуджує комуністичний та нацистський режими, забороняє використання їхньої символіки та пропаганди.

Скандал з професоркою Більченко