Представители лучших лицеев Украины рассказали сайту 24 канала, как готовят детей к ВНО и обучению за рубежом. Поговорили с ними и об авторских программах образовательных учреждений, подготовке учителей к работе, а также чем отличаются эти лицеи от обычных школ.

Читайте также Учителя должны бороться за внимание ребенка как YouTube-блогеры, – интервью с депутатом Грищуком

Шестидневка и основательное изучение английского

В 2021-м семь выпускников львовского физико-математического лицея-интерната суммарно набрали по четырем учебным предметам ВНО не менее 790 баллов, в том числе 200 хотя бы по одной дисциплине. Марьяна Добосевича, директора образовательного учреждения, такие высокие результаты бывших учеников не удивляют. Он объясняет:

"У нас – шестидневная форма обучения. Лицей является пансионом. Часть детей в учебном заведении и живет. Учащиеся углубленно изучают физику, математику, химию или биологию. Все зависит от профиля. Мы основательно подходим и к изучению английского".

Глава лицея рассказывает, что в образовательном учреждении увеличено количество часов для изучения иностранного.

Мы не распыляемся. Поэтому у нас изучают только английский, однако фундаментально. Лучше хорошо выучить один язык, чем изучать все понемножку. Так вы не будете знать ничего,

– уверен Добосевич.

В лицее учеников обучают и преподаватели из ЛНУ им. И. Франко. Однако таких педагогов почти нет, говорит директор учреждения образования.

"Раньше у нас было много учителей, которые по совместительству работали и в университете. Они задали очень высокий уровень знаний и показали, как нужно работать", – говорит он и тут же уверяет. "Мы подхватили тот уровень стандартов и просто пытаемся его удержать. Хотя общий уровень знаний падает".



В львовском физико-математическом лицее-интернате ученики учатся и в субботу / Фото: сайт учреждения образования

На время "дистанционки" у каждого учителя был свой компьютер и другое необходимое оборудование, уверяет Добосевич.

Сейчас в Министерстве образования хотят закупить ноутбуки для учителей. Мы это сделали еще в прошлом году. Да и некоторые фундации нам подарили. Благодаря родителям детей мы закупили ноутбуки, графические планшеты, камеры. У учителей был необходимый инструментарий для проведения дистанционных уроков,

– говорит он.

Ежегодно государство выделяет на каждого ученика львовского физико-математического лицея 45 тысяч гривен. Руководитель образовательного учреждения отмечает, что родители платят только взносы для развития материальной базы – 4 тысячи гривен в год.

По наблюдениям директора, после завершения обучения не более 10 выпускников едут учиться за границу. "Каждый год мы выпускаем 150 учеников. Это пять классов параллели. Думаю, что десять учеников – это не очень большой отток", – объясняет он.

В отличие от "интерната" и харьковского физико-математического лицея № 27, обучение во львовском физико-математическом лицее начинается с восьмого класса. В учреждение образования отбирают самых умных на конкурсной основе.

Добосевич отмечает, что в лицее учатся и ученики льготных категорий – дети из малообеспеченных семей, дети участников АТО, дети из многодетных семей.

К теме В каких регионах Украины учились самые умные выпускники школ в 2021-м – инфографика

Многолетние образовательные традиции и новые подходы к обучению

В этом году пять выпускников харьковского физико-математического лицея № 27 суммарно набрали по четырем предметам ВНО не менее 790 баллов, в том числе 200 хотя бы по одной дисциплине. Елена Харик уже немало лет преподает математику по авторской программе в этом образовательном учреждении. Она с гордостью рассказывает о своих учениках и коллегах.

В пятый класс мы отбираем детей на конкурсной основе. В своих школах они могли быть лучшими. У нас же – одни из лучших,

– подчеркивает педагог.

В лицее используют рейтинговую систему оценивания знаний, говорит Харик. По ее словам, каждый ученик получает баллы за успехи в учебе и отношение к ней, а также за социальную активность в жизни образовательного учреждения – участие в олимпиадах, турнирах, конкурсах.

С одной стороны, мы – государственное учреждение, а с другой – есть образовательные услуги, которые нужно дополнительно оплачивать. Эта оплата у нас дифференцируется с помощью рейтинга,

– говорит учительница.

Рейтинговая система и оплата обучения

Самые умные 10% детей освобождаются от оплаты за обучение в лицее или платят условную сумму. Следующие 20% платят половину номинала, еще 40% – полную стоимость, предпоследние 20% – 150% от стоимости обучения. Те же, кто попали “в хвост”, платят двойную оплату.

У нас учатся и дети из малообеспеченных семей. Талантливые звездочки освобождаются от оплаты или платят символический взнос. Однако основная аудитория нашего лицея – интеллигенция, средний класс,

– говорит Харик.

Учитель математики уверяет, что "у ребят нет времени скучать в лицее", поскольку преподаватели задают много домашних заданий. Каждый педагог считает, что его предмет – самый главный, рассказывает учительница.



В этом году выпускник харьковского физико-математического лицея № 27 Илья Шкирко набрал по четырем предметам ВНО 798 баллов из 800 возможных / Фото: Харьков. инфо

"Родители поощряют такой подход, помогают, но не давят на детей. Да и большинство наших учеников – это дети выпускников прошлых лет. Поэтому нам проще. Дети уже с пятого класса знают наши традиции. У них правильно расставлены приоритеты, есть мотивация", – отмечает она и добавляет:

"В обычных школах изучают физику с седьмого класса, А у нас – с шестого. Все обучение происходит по авторским программам, которые уже утвердило министерство. Да и у нас просто удивительные авторы учебников, сборников".

Елена Харик называет преподавателей лицея "творческими людьми". Она убедила, что педагоги образовательного учреждения "с успехом передают некую искру своим ученикам".

Важно Российские СМИ и наказание для родителей: дети рассказали о жизни на оккупированных территориях

Официальная школа Кембриджского университета

В 2021-м трое выпускников киевского лицея "Интеллект" суммарно набрали по четырем предметам ВНО не менее 790 баллов, в том числе 200 по одной дисциплине. Сергей Романовский, директор лицея, отмечает: "Если говорить о среднем балле ВНО, то у нас первое место в течение семи лет. Львовский и харьковский лицеи с нами даже рядом не стояли".

"Интеллект" функционирует на базе Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, а также является официальной школой Кембриджского университета. Романовский уверяет, что в лицее более 300 грантов на бесплатное образование в топовых университетах мира, в том числе в Гарвардском и Принстонском.



Директор "Интеллекта": "Наши дети не занимаются с репетиторами, ведь репетиторы не справляются с нашей программой" / Фото: сайт учебного заведения

В образовательном учреждении 11 предметов преподают исключительно на английском языке. Среди учителей – кандидаты физико-математических наук и старшие преподаватели кафедры синхронного перевода. Они работают по совместительству и в университете.

Наши учителя знают, как преподавать. Они имеют опыт работы не только в советских и украинских университетах, но и в ведущих мировых. Например, мне в свое время посчастливилось учиться и защищать диссертацию у нобелевского лауреата,

– гордится директор "Интеллекта".

В лицее учащиеся могут выбрать физико-математическую или лингвистическую специализации. "Наши дети не занимаются с репетиторами, ведь репетиторы не справляются с нашей программой. Очень серьезный подход к обучению. Поэтому аналогов нам в Украине нет", – подчеркивает Романовский.

Читайте также В каких школах Украины учились самые умные участники ВНО-2021

По его словам, обучение в лицее оплачивает государство. Поступают в образовательное учреждение по собеседованию. "У нас учились и дети из неполноценных семей. Они получали стипендию президента США, заканчивали обучение в Колумбийском и Йельском университетах", – вспоминает он.

Директор говорит, что лицей финансируется из средств государства, а также средств "материального базового фонда, который проплачивают родители детей".

У нас все равны. Хоть депутат, хоть не депутат. Хоть из администрации президента. Это все до ворот. После ворот все равны. Очень жесткий отбор. Если что, то выгоним из лицея. Здесь вам не дискотека,

– заключает глава "Интеллекта".

Интересно знать