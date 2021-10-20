Здание не сдали в эксплуатацию: на Буковине ученики незаконно учатся в новом корпусе школы

В селе Каменка возле Черновцов ученики учатся в новом корпусе школы, но незаконно. Ведь подрядчик до сих пор не сдал здание в эксплуатацию.

Подрядчик пожалел детей и разрешил проводить там занятия. Хотя учителя не уверены на 100%, что в здании сейчас безопасно.

К теме В шести школах Луцка до сих пор нет отопления: дети на уроках сидят в куртках

В селе построили еще один корпус, потому что мест на всех детей не хватало. Школа рассчитана на 700 учеников, а в селе их – 1200. В этом же доме, согласно проекту, будет садик на 100 детей.

Ученики учатся в новом корпусе уже более месяца – с середины сентября. А до того они имели занятия в здании сельсовета.

"Застройщик нам разрешил заходить в школу. Все полностью готово к обучению", – пояснила директор школы Светлана Трифан. Впрочем, женщина признает что не разбирается в строительстве.



Школа в Каменке / скриншот с видео "Суспільного

Учительница Оксана Щебань также призналась, что не полностью уверена в безопасности не сданного в эксплуатацию корпуса.

Не могу сказать, что мы стопроцентно уверены, что все хорошо. Нам сказали, что мы можем заходить. Мы были рады, потому что до этого учились через день,

– говорит она.

Известно, что строительство нового корпуса завершили в 2020 году. Но подрядчик до сих пор не сдал корпус в эксплуатацию. По словам директора фирмы-застройщика Василия Бичера, все из-за того, что им задолжали более 8 миллионов гривен.

"Мне сказали, что примерно до конца октября будет произведен полный расчет. Но параллельно готовятся все документы на сдачу в эксплуатацию. Дети пока привыкают, осваивают новую школу. Они еще не полностью перешли. Но мне жалко стало тех детей", – пояснил подрядчик.

Но если здание официально не ввели в эксплуатацию, согласно законодательству, использовать его нельзя. Председатель местного Национального союза архитекторов Ярослав Бойко отметил, что если кому-то что-то упадет на голову, то ответственность будет нести именно подрядчик, который пустил детей в здание.



Школа в Каменке / скриншот с видео "Суспільного

Заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк заверил, что с подрядчиком рассчитаются не до конца октября – а в ноябре. И лишь когда он сдаст новый корпус в эксплуатацию, обучение будет законным и безопасным.

Добавим, что новый корпус школы в Каменке построили по президентской программе "Большое строительство". Стоимость работ составила более 57 миллионов гривен.

Читайте также Экономят на отоплении: учеников из черкасских школ отправят на каникулы раньше

К слову, отец ученика из Виноградаря Закарпатской области возмущен питанием в школьной столовой. Мужчина назвал еду, которую готовят для детей, "баландой", другие считают, что это больше похоже на "помои", а не блюда. Фото и детали – читайте в статье.