Завтрак в столовой с микробами: выяснили причину отравления 50 учеников из школы в Кропивницком
Около 50 учеников начальных классов в Кропивницком отравились после завтрака в школьной столовой. У большинства из детей были симптомы желудочного расстройства, а некоторых с интоксикацией пришлось госпитализировать. Теперь специалисты выяснили причину отравления.
Источник: ТСН
Произошел этот инцидент несколько дней назад. У учащихся младших классов в школе № 8 в Кропивницком ухудшилось самочувствие именно после завтрака в школьной столовой.
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После исследований специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили множество микроорганизмов в образцах пищи и в смывах с поверхностей в школьной столовой. Среди них нашли и патогенный стафилококк. Вероятно, это и вызвало пищевое отравление у детей. К тому же, сами продукты из столовой были ненадлежащего качества.
Начальник Управление образования горсовета Кропивницкого Лариса Костенко рассказала изданию "Гречка", что в продуктах обнаружили кишечные инфекции, а в одном из сырых продуктов нашли сальмонеллу.
По ее словам, работников столовой также направили на осмотр и бактериологические исследования. Так, стафилококк обнаружили у одного из поваров пищеблока и 4 детей. Этого работника сейчас отстранили от работы.
5 января в школе будут принимать решение о возобновлении обучения для начальной школы с понедельника. Добавим, что после инцидента в школе провели генеральную уборку и полную дезинфекцию. Остальные школы Кропивницкого также проверят специалисты.
Что известно о массовом отравлении в Кропивницком
Несколько дней назад двое мальчиков семи и восьми лет попали в городскую детскую больницу с симптомами тяжелого отравления. Родители пострадавших рассказали, что детям стало плохо через несколько часов после завтрака в школе.
Детей повели на горячий завтрак. Вечером ученик пришел, плохо себя чувствовал. Рвота была сильная...,
– говорит мама первоклассника Татьяна.
Впоследствии стало известно, что похожие симптомы были у около 50 учеников младшей школы. У большинства недомогание быстро прошло. Остальные еще болеют – кое-кто дома, а кто-то в больнице.
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