Учительница в Лысянке на Черкассчине травила 12-летнюю девочку из-за того, что родители отказались подписывать заявление о начислении доплаты ей за классное руководство. Педагога суд признал виновной в буллинге ребенка.

Мама семиклассницы Наталья Бецьковская рассказала, что учительница взяла под свое руководство седьмой класс. Надбавок она не получала, потому что является завучем, поэтому решила получить их через заявления родителей.

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Учительница Наталья Выхватень писала заявление, якобы, от родителей, в котором была просьба дать ей надбавку. Большинство его подписало. А если кто-то подпись не ставил, то учительница травила их детей.

Письмо передавалось из рук в руки детьми. Принес заявление домой и мой ребенок. Я была не против подписать. Но дочь рассказала, что учительница вызвала к себе в кабинет, и там расспрашивала ее за какие-то сплетни о зарплате,

– сказала мама ученицы.

Женщина считает, что таким методом учительница "подписывала" заявление – "чтобы дети приходили и просили родителей расписаться". Но мама написала, что решение может быть принято только на родительских собраниях. Но после отказа поддержать педагога, ее дочь начали травить.

"Я поговорила с учительницей. В ходе беседы, я назвала ее кабинет – "кабинетом гестапо". Тогда все и началось. Мой ребенок стал личным врагом для Натальи Михайловны. У нее снизились оценки по биологии, которую завуч и преподает", – добавила мама .

Кроме того, ее дочь записала разговор педагога на воспитательном часе. Там Наталья Михайловна всячески настраивала весь класс против ребенка. Аудиозапись женщина отправила и другим родителям. Однако большинство не решилось идти против учительницы.

Но травила учительница и других детей.

В немилость ранее попадал еще один мальчик, у его семьи сгорел дом и не могли сдать денег на подарок. Учительницу это оскорбило. Она пересадила его к окну, откуда дул холодный воздух,

– добавила мама.

К тому же, еще одну девочку заставляла неделями дежурить, потому что она по уважительным причинам не ходила в лагерь. "Когда и моего ребенка начала травить, я подала заявление в отдел образования", – сказала женщина.

Но там считают, что в действиях педагога нет состава правонарушения. Тогда она сама написала заявление в милицию. А потом пожаловалась уже на действия полиции. Только после этого начальник ювенального отдела составил протокол.

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Поэтому Лисянский суд принял к рассмотрению протокол. Служители Фемиды признали, что педагог таки травила ребенка. Правда, ни одного штрафа она не будет платить.

Учительница же своей вины не признает. Комментировать детали ситуации отказывается. На решение суда уже подала апелляцию. Зато директор школы, в которой преподает Выхватень говорит, что давно хочет уволить подчиненную. Ведь суд доказал, что она занималась буллингом.

На нее и раньше жаловались. 10 лет она у меня работает, а работы никакой нет. Тяну на себе все. Не увольнял, чтобы не портить имидж учебного заведения. Сейчас думаю, чтобы ее отстранить от преподавания в классе, где она создала буллинг,

– добавляет директор.

Коллеги педагога также хотят ее увольнения, потому что она сама давно "прессует" коллег. В частности, женщина не выполняет свои обязанности и опаздывает на работу.