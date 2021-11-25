Булинг в школе

В полтавской гимназии №12 мама пятиклассницы жалуется на учительницу биологии и естествознания Анжелу Василенко, которая издевалась над школьницей на уроке естествознания.

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Родители признаются, что учительница заставляла их детей стоять все 45 минут на уроке, не приседая, и писать в это время задание.

Также учительница кричит, что ей что-то не нравится, что не выучили уроки, что у детей нет будущего, нет таланта. Я считаю, что она этим унижает учеников,

– отметила мама ученицы Татьяна Ждамарова.

Одна из учениц рассказала, что у учительницы на столе лежали тетради, она взяла их и бросила мальчику прямо в лицо.

Что говорит учительница

Сама Анжела Василенко уверяет, что понимает, почему родители возмутились.

"За перемену в классе произошел какой-то хаос, беспорядок на столе учителя. Ученики стоят, смеются, никто не говорит, не могу успокоить смех. Соответственно, я сказала: "Постоим и успокоимся". И подумаем, кто будет убирать. Они стоят смеются, соответственно, так и прошел почти весь урок, – объяснила учительница.

В администрации школы заверили, что уже начали решать ситуацию.

У нас действительно была такая ситуация, случай был одноразовый. Мы с родителями все решили. Прежде всего, учителю за это будет выговор и дальше будем смотреть, как учитель будет работать,

– сказала директор Елена Ткач.

Что делать родителям в случаях буллинга

Эксперты советуют в подобных случаях сразу обращаться к директору. По словам представительницы ОО "Родители Кременчуга. Полтавщина" Аллы Заможской, ребенок имеет право снимать такие действия учителя на видео, чтобы это было доказательством.

"Потому что это защита ребенка. Директор на заявление родителей должен созвать комиссию, в которой должны участвовать и родители", – прокомментировала она.

Также родители имеют право написать заявление образовательному омбудсмену или обратиться в полицию.

К слову, в школе в Киевской области учительница начальных классов, вероятно, ударила ученика головой о парту, а другого школьника била по рукам. В учебном заведении все умалчивали, а психолог учила детей не рассказывать о конфликте родителям. Подробности – читайте в статье.