Стало известно, что учительница математики Волога Лилия Владимировна заставила трех учениц в возрасте 13 – 14 лет снять почти всю одежду.

К теме Директор лицея в Сосновке, которая оскорбляла учеников за одежду и целлюлит, извинилась

Одна из пострадавших девушек рассказала, что в ее классе одноклассники на перемене парили (вероятно курили IQOS), но внезапно зашла учительница и это увидела.

Она начала кричать, обзываться... Я ей сказала, что у меня ничего нет, потом она всех выгнала, и оставила меня и двух одноклассниц. Сказала раздеваться до трусов и лифчика, потом разуваться... Мы это сделали, потому что она заставляла, довела до истерики,

– рассказала ученица.

Теперь в сторону девушек "летит" куча угроз со стороны дирекции школы, а также появились другие истории издевательств этой учительницы. Якобы она:

стирала тряпкой для доски макияж с лица школьницы в ее день рождения,

учительница заставляла раздеваться других,

в целом в школе педагоги бьют и унижают учеников, а "дирекция закрывает на это глаза".

Кроме того, в интернете опубликовали видео, как учительница еще в 2017 году била школьника в коридоре публично.

Как пишет местное издание "Конкурент", директор школы Олег Гребенюк признает, что конфликт у учительницы с этими тремя ученицами был, но информацию о раздевании детей не подтвердил. От других комментариев он отказался.

К слову, недавно директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань во время разговора с 10-классниками позволяла себе некорректные высказывания о внешнем виде учеников. Упрекнула подростков в том, что "в таких брюках ходят в конюшню". А одной из учениц обратила внимание на целлюлит.