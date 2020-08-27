Министерство здравоохранения предоставило необходимые рекомендации вузам, которые помогут предотвратить вспышки коронавирусной болезни во время учебы и в студенческих общежитиях.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 27 августа, передает 24 канал.

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По ее словам, Минздрав ранее собирал совещание ректоров высших учебных медицинских заведений, где подробно обсудили вопросы, касающиеся организации обучения студентов.

"Мы рекомендуем очень обратить внимание на предупреждение вспышек в общежитиях, где проживают студенты. Они должны соблюдать все рекомендации, касающиеся предупреждения коронавируса", – сказала она.

Микичак заверила, что также следует учитывать, что студенты-медики, которые проходят практические занятия в медицинских учреждениях, должны еще больше придерживаться противоэпидемических требований.

В частности, в Минздраве рекомендуют кафедрам свести к минимуму проведение лекционных занятий в тех аудиториях, которые находятся в больницах и в непосредственном соседстве с отделениями, где лечатся пациенты.

Она добавила, что в "коронавирусных" больницах не будут проводиться лекционные или практические занятия.

Отметим, что Микичак не уточнила, как именно Минздрав советует предотвращать заболевание студентов на COVID-19 в общежитиях и учебных помещениях.

Когда начнется обучение студентов

В этом году в условиях адаптивного карантина Кабмин разрешил университетам самостоятельно выбирать формат обучения для студентов с 1 сентября. В частности, образование могу проводить очно, дистанционно или в смешанной форме.

Так, начать занятия в университетах для курсов желательно в разные даты: для первокурсников – с 7 до 15 сентября; для студентов старших курсов – с 1 сентября; для магистров – с 11 до 15 сентября.