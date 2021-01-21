Как защитить персональные данные при онлайн-обучении: советы для учителей, детей и родителей
Диджитализация образовательного процесса и работа с технологиями дистанционного обучения уже заметно повлияла на качество и возможности образования в Украине. Как защитить свои персональные данные во время онлайн-урока – читайте в материале.
Введение дистанционного обучения в начале пандемии заставило педагогов быстро искать способы, инструменты и электронные каналы коммуникации с учениками и их родителями. О защите персональных данных в процессе дистанционного обучения рассказали на сайте образовательного омбудсмена Украины.
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Использование методов онлайн-обучения тесно связано с безопасностью работы, в частности использованием и обработкой персональных данных участников образовательного процесса.
Какие меры безопасности существуют для проведения дистанционного обучения
В Украине пока еще нет определенной нормативной базы, регулирующей безопасность работы учителей и учеников в интернете при дистанционном обучении, в том числе что касается безопасности работы с персональными данными. Но ничто не мешает использовать уже существующие нормы законодательства.
Положение о дистанционной форме получения полного общего среднего образования определяет, что во время онлайн-обучения образовательный процесс организуется с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных.
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В письме МОН "По поводу организации дистанционного обучения" отмечается, что все участники образовательного процесса должны соблюдать требования защиты персональных данных в электронной образовательной среде.
Основной нормой, которая касается и учебного процесса в режиме онлайн, является Закон Украины "О защите персональных данных".
Как учебным заведениям гарантировать безопасность дистанционного обучения
Международный союз электросвязи предоставляет следующие рекомендации для школ и высших учебных заведений:
- обеспечить надежную школьную сеть, использовать услуги официального и надежного интернет-провайдера;
- использовать лицензионное программное обеспечение для фильтрации и мониторинга безопасности устройств;
- определить правила, где и как могут использовать технологии разные участники учебного процесса;
- назначить специального координатора и делать учет инцидентов, связанных с безопасностью в режиме онлайн;
- обучать педагогов защиты персональных данных в интернете;
- организовывать такое же обучение для школьников;
- принять во внимание потенциальное воздействие технологий на психику учеников.
Безопасные платформы для дистанционного обучения / Фото Unsplash
Электронные образовательные платформы, сервисы и инструменты, с помощью которых организуется учебный процесс при дистанционном обучении, должен избрать и утвердить педагогический совет учебного заведения.
Образовательный омбудсмен Украины советует использовать одну или две платформы, так как это поможет лучше контролировать утечку персональных данных.
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Учебные заведения должны сообщать учеников и родителей, какие персональные данные будут обрабатываться при использовании той или иной платформы.
Что делать учителям для защиты персональных данных
Учителя столь же уязвимы перед кибератаками, вредоносными программами, вирусами и взломами, как и все остальные.
Прежде всего необходимо следить за безопасностью и надежностью рабочих и персональных устройств, которые вы используете для проведения дистанционного обучения. Для этого:
- используйте надежные пароли для блокировки устройств;
- завершайте сеансы и выходите из учетных записей, если не используете программы;
- установите и регулярно обновляйте антивирусное обеспечение.
Также необходимо разграничивать личное и профессиональное общение в интернете. Для этого создайте минимум два аккаунты, с которых вы будете вести общение.
Используйте пароли для блокировки устройств / Фото Getty
Советы для учеников и родителей
Защита персональных данных при дистанционном обучении – это прежде всего совместная работа родителей, учеников и педагогов.
Для родителей и учеников Международный союз электросвязи предлагает следующие рекомендации:
- общайтесь со своими детьми, интересуйтесь, что они любят просматривать в интернете;
- определите, какие технологии, устройства и онлайн-услуги используются в вашем доме;
- следите за обновлением антивируса на всех устройствах, выставьте необходимые фильтры в программном обеспечении;
- в кругу семьи договоритесь об использовании интернета и личных устройств, в том числе что касается отдельных сайтов, поисковых систем и контента;
- объясните детям, что прежде чем публиковать фотографии или видео в сети, необходимо сначала спросить разрешения людей, которые там изображены;
- объясните, что нельзя делиться своими паролями и данными входа в частные аккаунты даже с самыми близкими друзьями;
- узнайте, как удалить профиль или мгновенно изменить информацию, если вдруг что-то случится.
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