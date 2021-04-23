Ученый рассказала собственную историю "9 кругов ада", которые пришлось пройти, так и не защитив кандидатскую работу.

Личные истории, которыми начали делиться десятки украинцев в ответ на эту публикацию, означают лишь одно, что "принятые правила", с которыми сталкиваются в современных реалиях молодые ученые, остаются системными.

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"До сих пор не жалею, что бросила работу в вузе"

К примеру, пользовательница Виктория Мищук рассказала о собственном опыте, что отказалась защищать диссертацию из-за "расценок и условий".

Ага, я тоже была аспиранткой. Этот пункт есть в резюме, но нет отметки "защитила диссертацию", потому что услышала расценки и условия, поэтому даже не пробовала. Мои одногруппницы успешно заплатили и защитились, это их выбор и право, я просто тупо не смогла,

– написала Мищук.

По словам Светланы Одинец, ее диссертацию не принимали 11 месяцев, требуя взятку.

В 2016 году я прожила практически идентичную историю, в одном из университетов Западной Украины, с вымогательством взяток, с моими отказами, с отклонением диссертации, с переписываним заявлений, с унижением, с постоянным обесцениванием, историю, которая длилась 11 месяцев,

– поделилась Одинец.

Ольга Муха рассказала, что во время защиты научных работ ей пришлось оплатить проезд одному из оппонентов из другого города, сдавать деньги на банкет и покупать пачки бумаги.

В 2007 мне повезло больше – это была моя родная кафедра и ученый совет моего университета, где меня не трогали, потому что "знали", так что обошлось банкетом, оплатой проезда во Львов одного из оппонентов. Я кстати, не знала, как это сделать и поэтому положила в конверт 300 гривен и подписала "оплата проезда", на что оппонент открыл и вернул мне 147 гривен, потому что именно столько было много, потому что "я же плацкартом, вы что". И двумя пачками бумаги для институции второго, потому что "извините, у нас нет бумаги, можете немного принести, чтобы распечатать отзыв?"

– написала Муха.

Пользовательница Светлана Боднар рассказала, что внесла официальные взносы, однако после этого ей предложили заплатить еще и за дополнительные услуги.

Одно удивляет, неужели диссертантка не была к этому готова? Я потратила более 10 лет на исследования. Официально в кассу за защиту тоже должна была заплатить 16 тысяч. Вот только доллар тогда был по 5 грн. И после внезапной смерти руководителя работа почему-то тоже перестала соответствовать "Социальным коммуникациям", ведь оказалась социолингвистическим исследованием. Но при условии, что мне подскажут (за определенную сумму, конечно), что именно надо исправить в первой главе, ответят. Иначе никак..

– вспомнила Боднар.

Защитить научную работу удалось Анне Коршуновой, однако с унижением человеческой чести и достоинства. В частности, девушка рассказала, что столкнулась с сексизмом по отношению к себе.

Читала как про себя. Все так, часто даже хуже. Докину немного цитат. "Вы должны знать: я категорически против женщин в науке, тем более блондинок с хорошей фигурой. У них мозгов меньше. И вы мне никак не докажете обратное",

– написала Коршунова.

Оксана Васькив написала, что шесть лет назад преподавала в государственном вузе, однако именно из-за коррупции решила уйти с работы.

Имела публикации, но решила не связываться с аспирантурой именно потому, что прекрасно знала об этом всем. До сих пор не жалею, что бросила работу в вузе и науку,

– рассказала Васькив.

Невыдуманные истории академической "неуспеваемости" / скриншоты из социальных сетей

Основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые ученые

Нехватка финансирования

"Молодые ученые не видят возможности для развития и уезжают"

По словам эксперта направления "Образование" Украинского института будущего Николая Скибы, одной из основных проблем является то, что государство не выделяет средства на аспирантские исследования. Тот человек, который хочет продолжать свою научную работу и мог бы достичь какого-то результата, часто просто уезжает из страны, даже чтобы проходить магистратуру. Молодые ученые не видят возможности для развития, а также для ресурсов и для необходимого оборудования. Это несет угрозу, ведь уезжают как и молодые исследователи, так и опытные ученые.



Николай Скиба рассказывает о проблемах Высшей школы / Фото фейсбук Николая Скибы

Аспирантура в Украине финансируется из статьи расходов, которая называется "государственный заказ на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в учреждениях высшего образования". То есть, из общего потока государственного заказа определенная сумма денег выделяется и на аспирантов.

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Вице-президент Киевской школы экономики в 2016–2018 годах, первый заместитель министра образования и науки Украины в 2014–2016 годах Инна Совсун считает, что отсутствие системных инвестиций в молодых ученых и их подготовку в аспирантуре является большой проблемой в Украине. По ее словам, средства на аспирантов распределяются достаточно условно, потому что они идут в общем потоке денег, которые выделяются на университет. Больше всего государством распределяются деньги на государственные места, но проблема заключается в том, что за этими местами не закреплены конкретные суммы.

"Ученый делает исследования и параллельно ищет другую работу"

"Очевидно, это надо менять системно. Сейчас фактически государство оплачивает стипендию аспирантам, которая тоже является неприлично низкой и заставляет людей искать дополнительные способы заработка. Когда люди должны одновременно писать научную работу и параллельно с этим где-то зарабатывать еще деньги – это влияет на качество их научной работы и на сроки подготовки диссертаций", – считает она.

Государство оплачивает какие-то деньги научному руководителю, которые тоже не являются значительными. Участие в конференциях за рубежом тоже должно оплачиваться. Теоретически, эти средства есть в общем потоке денег, которые есть в университете, но выделяют их на это несистемно,

– рассказала Совсун.



Эксперт считает, что ситуацию спасут коренные реформы / Фото фейсбук Инны Совсун

Она отмечает, что особенно инвестиций в Украине требуют разного рода исследования аспирантов в естественных и инженерных науках. Деньги на подготовку аспирантов должны идти отдельной строкой в бюджете и должны быть существенно большими.

По словам экс-заместителя министра образования и науки, вице-президента бакалаврских программ Киевской школы экономики Егора Стадного, написание диссертации в Украине часто приходится сочетать с еще одной работой.

"Большая часть молодых ученых не выдерживает такого режима"

На стипендию аспирант прожить не сможет. Для многих научных дисциплин исследование предполагает полноценную занятость и большая часть людей не выдерживает такого режима. Именно поэтому талантливые люди находят хорошую работу и очень быстро бросают аспирантуру,

— считает Егор Стадный.

Эксперт добавил, что за рубежом в докторских школах есть стипендия, однако тоже невысокая. В частности, это и позволяет прожить молодым исследователям и им не обязательно нужна еще одна полноценная работа.

Устаревшие "традиции" в академическом сообществе

"Украина до сих пор несет двойное наследие: имперское и советское"

Николай Скиба считает, что Украина до сих пор несет двойное наследство: имперское и советское, которое в постсоветский период мутировало в квазибизнес, где доплаты за степень сохранились.

Дело в том, что в Украине звания превратились в "табели о рангах", которые были еще во времена Российской империи. Была такая система званий и чинов и на самом деле с тех пор мало что изменилось. Соискателям степеней разными способами намекают: "Вы же потом будете иметь эти доплаты, это же даст вам доступ к определенным должностям". В то же время стоит отметить, что наука в Украине, к сожалению, не приносит достаточно средств, потому что обесценен статус звания и исследования,

– рассказал эксперт направления "Образование" Украинского института будущего Скиба.

"Многие люди из академической сферы хотят монетизировать свой статус"

По словам Скибы, в Украине есть определенная прослойка людей, которые сделали карьеру в академической сфере и достигли определенной ступени. Они идут по двум разным дорогам: учатся чему-то ценному и что-то делают или пробуют монетизировать свой статус. По словам эксперта, очень много людей из академической сферы выбирают именно второй путь.

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"Это своеобразная рента положения. Люди, в частности, старшего поколения и других ценностей вырастали в такой атмосфере, где за все надо платить. Они знали, что родители платят за хорошие оценки в школах, за обучение в университетах, за какую-то справку и повторяют то же самое. А есть уже молодое поколение, выросшее в другой системе ценностей. Это люди, которые ориентированы на европейский способ отношений, которые учились и работали там. Не теми, кто собирает клубнику в поле, а интеллектом, и для них такие вещи неприемлемы. С тем, что общество очень долгое время пыталось смириться, сейчас выходит на поверхность", – рассказал Скиба.

Эксперт добавил, что проблемой являются и чиновники в сфере науки, которые в основном контролируют, а не делают.

"Фуршеты стали частью академической традиции"

По словам Инны Совсун, часть проблем, с которыми сталкиваются молодые ученые, касается не средств, а устаревших устоявшихся практик. Это так называемые фуршеты, которые уже стали частью академической традиции.

Академическое сообщество так привыкло. Для того, чтобы это отменить и изменить, надо просто осознать, что это – неправильно. Это несколько странная традиция, которая обходится в кучу денег для аспиранта и никак не связана с качеством научной работы,

– рассказала Совсун.

Бюрократические нормы

Проблемой для молодых ученых также является большое количество документов, которые нужны для защиты — бюрократическая часть. По словам Инны Совсун, в ближайшее время эту часть будут менять в связи с новой моделью защиты.

"К защите могут не допустить, потому что не насобирал три миллиона подписей в необходимых документах"

Молодой ученый пишет диссертацию, проводит научное исследование, но к защите его могут не допустить, потому что где-то неправильно печать стоит или он не собрал три миллиона подписей или еще что-то,

– отметила Инна Совсун.

Коррупция

По словам Николая Скибы, неофициальные платежи являются нарушением, а иногда влекут и уголовную ответственность.

Я уже не говорю о том, чтобы просто кому-то "занести" и получить диплом, за что вообще можно понести уголовную ответственность. Мы говорим о таком способе, как "традиционно отблагодарить поляной после защиты", которую должен обеспечить соискатель. То есть, питание тех, кто приходит на этот совет – это непрописанная традиция, которая тоже является нарушением,

– отметил эксперт направления "Образование" Украинского института будущего.

Инна Совсун рассказала, что из-за хронического недофинансирования образования, как и любой другой сферы, есть соблазн для коррупционных действий. По ее словам, повышение зарплат всем преподавателям не обязательно означает, что такие действия исчезнут.

Я бы сказала, что нет, потому что этого недостаточно. Также надо акцентировать на выделении средств для подготовки аспирантов. В таком случае деньги должны были идти и оппонентам, и руководителям, и всем, кто был бы вовлеченным в процесс. Тогда можно будет минимизировать коррупционные риски. Но, к сожалению, есть вещи, которые стали частью культуры,

– считает Совсун.

В Украине для того, чтобы получить ученую степень, нужно обратиться в специализированный ученый совет и защититься. Николай Скиба считает, что такая процедура спецсоветов, которая действует на сегодня, является "рудиментом". По словам эксперта, защита научных работ должна происходить на уровне университетов и институтов. А количество тех учебных заведений, которое будет иметь возможность присуждать ученые степени, должно быть ограничено.

"Бюрократия из этой сферы должна уйти. Это не мир чиновников"

"Это и станет способом, который позволит отделить высшие учебные заведения, где на самом деле происходит наука и где нужны звания, от тех, которые просто транслируют какую-то информацию. Бюрократия из этой сферы должна уйти. Это не мир чиновников, это академический мир. Здесь ученые должны аккредитовать других ученых", – отметил Скиба.



Егор Стадный – эмоционально о высшем образовании / Фото Международный фонд "Возрождение"

По словам Егора Стадного, в Украине специализированных ученых советов по специальностям типа "История журналистики" или "История издательского дела" – нет.

Те спецсоветы открывали именно для того, чтобы собирать взятки. Есть исторические науки, в их спецсоветах не все гладко, но по крайней мере настоящие историки уже не раз показывали, что они не дадут защитить диссертацию, полную плагиата или антинаучных тезисов. Ярким примером является, когда брат Ющенко хотел защищать смесь плагиата и "антинаучщины" и не смог получить ученую степень,

– рассказал Стадный.

Эксперт считает, что бесполезно ожидать, что по некоторым специальностям в Украине найдутся настоящие специалисты, которые смогут оценить проведенное исследование.

Я не знаю, зачем пробовать защищаться в таких спецсоветах. Это даже вопрос репутации. Перед кем должна быть защита? Перед какими специалистами?

– добавил Стадный.

Как решить проблему

По словам эксперта Николая Скибы, на сегодня в сырьевой экономике приходится платить за статусы. Эту систему надо пересмотреть, снять надбавки за ученые степени, пересмотреть требования о необходимости этих степеней.

Их надо оставить только в мире исследователей, где делается настоящая наука. Необходимо системно все менять, потому что наука в нашем государстве будет дискредитирована. Это превратится в некую игру с присуждением разных степеней и званий,

– рассказал Скиба.

Эксперт добавил, что в Украине надо лелеять культуру добропорядочности и она должна начинаться еще со школы. Инна Совсун считает, что проблему бюрократии можно убрать, изменив подзаконные акты.

В этой дискуссии я бы выделила три главные проблемы: реальная нехватка финансирования, не осмыслены традиции академического сообщества, бюрократические нормы. Изменение всех этих трех элементов требует различных действий, но это в пределах доступного, просто надо системно начать над этим работать,

– отметила эксперт Совсун.

Инна Совсун добавила, что согласно новому законодательству, сама процедура защиты должна измениться, ведь появятся разовые ученые советы.

"Это правильно, потому что есть исследования, которые есть на стыке каких-то дисциплин, а выбирать надо один ученый совет. Например, исследования в сфере образовательной политики. Важно еще и найти специалистов в этом вопросе. Однако, надо сказать, что этот процесс будет долгим, пока все заработает лучше", — рассказала эксперт.

Итак, эффективным должен стать следующий механизм действий:

законодательные изменения;

повышение профессионального уровня руководства и институционального обеспечения управления;

искоренение "советских традиций" в академическом сообществе;

внедрение европейского опыта;

государственное финансирование молодых ученых.

Образованное общество – это стратегический ресурс государства, который делает его конкурентоспособным на мировом рынке. Украина должна строить экономику знаний, креатива и инноваций, где надо приучиться платить за результат интеллектуального труда, а не за положение в иерархической системе, ведь то, что прорастает в современном – то посягает на будущее.