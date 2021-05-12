Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, как и все ли столичные школы обеспечены охраной и видеонаблюдением.
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По его словам, одним из инструментов, которые помогают улучшить безопасность в школах, является видеонаблюдение. Также каждая школа в Киеве имеет тревожную кнопку вызова охраны.
Сейчас в большинстве школ уже есть видеонаблюдение. Но мы работаем над тем, чтобы оно было в каждой школе. Это уже даже предусмотрено в бюджете города, как и обеспечение школ интернетом,
– подчеркнул Мондриевский.
Заместитель председателя КГГА заверил, что в тех районах, где повышен уровень преступности, в школах работает муниципальная охрана. Она занимается постоянным наблюдением учреждений образования. Это планируют ввести для каждой школы.
Кроме того, КГГА сейчас работает над новым проектом – установкой автоматизированной системы датчиков движения. Это должно усилить безопасность в школах.
Мы будем делать все для того, чтобы в автоматическом режиме, особенно в вечернее и ночное время, когда школа не работает, была автоматизирована система сигнализации, чтобы избежать проникновения в школы,
– добавил Мондриевский.
Будут ли в школах устанавливать рамки металлоискателей? Заместитель председателя КГГА считает, что для такого решения нужна рекомендация специалистов безопасности и полиции.
"Мы и так сейчас ограничили доступ взрослых и родителей в школы во время пандемии. Я не вижу смысла устанавливать сейчас рамки металлоискателей. Но если специалисты увидят в этом потребность, мы будем рассматривать такие варианты", – подытожил он.
К слову, во вторник, 11 мая, в одной из школ в городе Казань произошла смертельная стрельба. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, которого лишь недавно отчислили из колледжа.
Что известно о теракте в школе Казани: коротко
- Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе. Кроме 9 жертв трагедии, пострадал 21 человек.
- Перед стрельбой нападавший в телеграмме создал канал, где назвался "богом" и писал о своем намерении убивать людей. Мать нападавшего рассказала, что тот купил ружье и говорил, что якобы планирует охотиться.
- Разрешение на ружье он получил лишь 28 апреля. За два дня до этого Ильназа отчислили из колледжа за неуспеваемость. Нападавшего уже задержали, ему грозит пожизненное заключение.