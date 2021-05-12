Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал, как и все ли столичные школы обеспечены охраной и видеонаблюдением.

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По его словам, одним из инструментов, которые помогают улучшить безопасность в школах, является видеонаблюдение. Также каждая школа в Киеве имеет тревожную кнопку вызова охраны.

Сейчас в большинстве школ уже есть видеонаблюдение. Но мы работаем над тем, чтобы оно было в каждой школе. Это уже даже предусмотрено в бюджете города, как и обеспечение школ интернетом,

– подчеркнул Мондриевский.

Заместитель председателя КГГА заверил, что в тех районах, где повышен уровень преступности, в школах работает муниципальная охрана. Она занимается постоянным наблюдением учреждений образования. Это планируют ввести для каждой школы.

Кроме того, КГГА сейчас работает над новым проектом – установкой автоматизированной системы датчиков движения. Это должно усилить безопасность в школах.

Мы будем делать все для того, чтобы в автоматическом режиме, особенно в вечернее и ночное время, когда школа не работает, была автоматизирована система сигнализации, чтобы избежать проникновения в школы,

– добавил Мондриевский.

Будут ли в школах устанавливать рамки металлоискателей? Заместитель председателя КГГА считает, что для такого решения нужна рекомендация специалистов безопасности и полиции.

"Мы и так сейчас ограничили доступ взрослых и родителей в школы во время пандемии. Я не вижу смысла устанавливать сейчас рамки металлоискателей. Но если специалисты увидят в этом потребность, мы будем рассматривать такие варианты", – подытожил он.

К слову, во вторник, 11 мая, в одной из школ в городе Казань произошла смертельная стрельба. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, которого лишь недавно отчислили из колледжа.

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