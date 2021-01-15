Профсоюз работников образования и науки обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой ускорить рассмотрение постановления об увеличении зарплат учителям. Их поддержал и министр образования Сергей Шкарлет.

Правительство до сих пор не приняло постановление об увеличении должностного оклада педагогам. Согласно первым тарифным разрядам, учителя должны были получить с 1 января 2021 года увеличение зарплат на 2 670 гривен, а с 1 декабря – еще на 2 893 гривны, сообщает 24 канал.

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Чего требует профсоюз педагогов? Они подчеркивают необходимость ускорить принятие этого постановления.

Педагоги уверяют, что затягивание процедуры принятия правительством постановления об увеличении зарплат будет иметь негативные последствия. В частности, неопределенность с выплатой январского аванса.

Глава МОН поддержал обращение Профсоюза работников образования и науки к правительству. Об этом Сергей Шкарлет написал в телеграме.

Вполне разделяю позицию профсоюза и также обращаюсь к Минэкономики и всем органам исполнительной власти с просьбой ускорить решение вопроса. Напомню, что должностные оклады для всех педагогов увеличены на 20% с 1 января этого года. Средства для этого заложены в Госбюджете,

– заявил министр.

Что известно об увеличении зарплат учителям

В Госбюджете на 2021 год на образование предусмотрено почти 100 миллиардов гривен на зарплаты педагогам. Так, уже с 1 января выплаты учителям должны были увеличить ставки на 20%. А с 1 декабря 2021 года зарплаты педагогам будут увеличены еще на 8,4%.

На сколько увеличатся зарплаты педагогов:

ставка молодого учителя без категории и стажа работы по январь 2021 года составит 4 тысячи 859 гривен, с декабря – 5 тысяч 265 гривен.

ставка учителя I категории с января 2021 года увеличится до 6 тысяч 61 гривны, а с декабря 2021 года – до 6 тысяч 567 гривен.

ставка учителя высшей категории с января 2021 года поднимется до 6 тысяч 461 гривны, а с декабря 2021 года – до 7 тысяч 1 гривны.



Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика 24 канала

Как рассчитать зарплату для учителя? Система оплаты труда предусматривает размер первого тарифного разряда, умноженный на коэффициент тарифного разряда, плюс надбавки.