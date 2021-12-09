Зарплаты учителей

Государственная служба статистики опубликовала отчет о средних зарплатах в Украине по сферам занятости. Там заметно, что педагоги в 2021 году в разные месяцы получали разные зарплаты.

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У педагогов в 2021 году были очень разные средние зарплаты. Так, в июне она почти сравнялась со средней по стране, а в августе была меньше на 3,5 тысяч гривен.

Сколько заработали учителя:

Средняя зарплата учителей в январе 2021 года – 10 310 гривен.

Средняя зарплата учителей в феврале 2021 года – 11 026 гривен.

Средняя зарплата учителей в марте 2021 - 10 959 гривен.

Средняя зарплата учителей в апреле 2021 - 10 859 гривен.

Средняя зарплата учителей в мае 2021 года – 11 579 гривен.

Средняя зарплата педагогов в июне этого года – 14 158 гривен.

Средняя зарплата педагогов в июле 2021 года – 11 895 гривен.

Средняя зарплата педагогов в августе 2021 года – 10473 гривны.

Средняя зарплата педагогов в сентябре 2021 года – 12334 гривны.

Средняя зарплата учителей в октябре 2021 года – 11532 гривен.

Интересно, что в профсоюзе педагогов считают, что образовательную субвенцию экономят, не доплачивая учителям и другим педагогам надбавку за работу.

Имея резервы образовательной субвенции в отдельных территориях, ее экономят, не доплачивая учителям и другим педагогам надбавку за престижность педагогического труда,

– говорят педагоги.

Интересно знать! На счетах местных бюджетов 6,8 миллиарда гривен неиспользованных остатков средств образовательной субвенции. Одной из причин является медленное принятие решений местными органами по поводу этих средств. На что могут потратить эти остатки – читайте в статье.

Добавим, что министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что с 1 декабря 2021 года зарплаты учителей в школах увеличатся на 8,4%.

Как увеличится зарплата учителей с 1 декабря:

зарплата молодого учителя без категории и стажа работы увеличится с 9 015 до 9 768 гривен;

зарплата учителя ІІ категории увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;

зарплата учителя І категории увеличится с 11 912 до 12 906 гривен;

зарплата учителя высшей категории увеличится с 12 698 до 13 759 гривен;

зарплата директора школы увеличится с 15 742 до 17 057 гривен;

зарплата ассистента учителя увеличится с 10 338 до 11 200 гривен;

зарплата руководителя кружка увеличится с 11 124 до 12 053 гривен;

зарплата педагога-организатора І категории увеличится с 10 445 до 11 317 гривен.

Увеличение зарплат учителей / Инфографика МОН

Обучение и зимние каникулы для учащихся

В Украине ученики вернулись к очному формату обучения после затяжных осенних каникул и дистанционки. Ранее в МОН подчеркнули, что очное обучение возобновили более 11 тысяч школ.

Какие города вернулись к очному обучению в Украине:

Киев

Львов

Одесса

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Сколько школ до сих пор учится дистанционно? По данным МОН, дистанционное обучение по-прежнему продолжается в 415 школах (хотя еще 3 декабря этот показатель был около 750 школ).

А уже через месяц детей ждут зимние каникулы. В этом году, по данным МОН, ученики будут отдыхать две недели – с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Когда будут зимние каникулы на самом деле? На даты зимних каникул могут повлиять разные обстоятельства, в том числе высокий уровень заболеваемости COVID-19, грипп, ОРВИ, проблемы с отоплением и т.д. Школы могут сдвинуть каникулы даже ради удобства.

Какие регионы уже озвучили даты каникул? В нескольких городах уже определились с датами зимних каникул:

Киев – зимние каникулы будут с 25 декабря по 9 января.

Харьков – каникулы начнутся позже – с 30 декабря и, вероятно, до 16 января.

Ровно – школьники пойдут на зимние каникулы по графику – 25 декабря и будут отдыхать до 9 января включительно.

Житомир – горсовет рекомендует школам провести зимние каникулы с 31 декабря по 16 января.

Хмельницкий – каникулы для детей будут стартовать 30 декабря и продлятся по 9 января включительно.

Волынь – большинство школ уйдут на каникулы с 28 декабря. Каникулы будут продолжаться две недели – до 9 января включительно.

Кременчуг – зимние каникулы начнутся с 1 января и продлятся до 16 января.

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Драка школьниц, скандалы и буллинг в школах

Школьницы в Запорожье жестоко побили младших девушек

22 ноября четверо школьниц от 15 до 16 лет начали конфликт с девушками 14, 13 и 16 лет. А все из-за личного – якобы парень одной агрессорки целовался со всеми тремя пострадавшими.

При этом буллерши требовали деньги – от 2 до 5 тысяч гривен. Инцидент начался с угроз и нецензурной лексики, а затем девушек жестоко избили.

Школьниц избили другие девушки / Видео из телеграма "Это Запорожье"

Троим из четырех школьниц, устроивших драку на территории школы в Запорожье, сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Также двум девушкам сообщили о подозрении в вымогательстве.

Кроме того, суд избрал меру пресечения Ксении Тимченко, которая подозревается в избиении школьниц 22 ноября. Она проведет не менее 60 дней в СИЗО – до 5 февраля 2022 года.

В колледже Черкасской области планировали массовый теракт

Следователи СБУ выяснили, что два студента местного колледжа через интернет планировали массовый расстрел одногруппников. По неофициальной информации, студент учился в политехническом техникуме в Черкассах. Парня травили одногруппники, поэтому он захотел отомстить.

Во время обысков в квартирах студентов нашли 2 пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами. Все отправили на экспертизу. Следователи возбудили уголовное дело в отношении террористического акта.

Добавим, что из-за этого инцидента трое педагогов колледжа получили выговоры, а один уволен. Все потому, что преподаватели не предотвратили буллинг студента, который приобрел оружие для мести.

Учительница в Киеве заявила, что "гордится тем, что русская, а не украинка"

В столичном лицее №303 учительница отказалась вести урок на украинском языке. Она заявила, что "гордится тем, что не украинка, а русская". Инцидент произошел на уроке восьмого класса.

Заместитель директора Валентина Симонова признала, что голос на видео принадлежит учительнице немецкого и русского языка Ларисе Бондарь. Сейчас ей объявили выговор. Она продолжает выполнять свои обязанности, но пообещала уволиться.

В школе Одессы ученица выпила антисептик с кругом

В сети появилась информация о том, что ученица школы №35 в Одессе находится в реанимации после отравления антисептиком, который ей подмешали одноклассники. Однако директор школы это отрицает и говорит, что девушка сама выпила антисептик.

После того, как школьница попробовала этот адский коктейль, ее с признаками перорального отравления доставили в реанимацию детской клинической больницы на Слободке. Чем опасно использовать антисептик внутрь – читайте в статье.

Боевики полгода удерживают в СИЗО украинскую учительницу

Российские наемники полгода незаконно удерживают в плену учительницу физики Наталью Шило. Ее подозревают в якобы "шпионаже в пользу Украины". Женщину задержали в оккупированной Горловке 5 июня, куда она приехала навестить пожилую мать.

Подросток ради развлечения устроил стрельбу в гимназии Мелитополя

В Мелитополе ученик гимназии выстрелил из пневматического пистолета из окна учебного заведения. Однако случайно он попал в лицо своему однокласснику, который находился на улице возле здания.

Ученик, совершивший стрельбу в гимназии, назвал свой поступок хулиганством, добавив, что стрелял ради "прикола". С несовершеннолетним "стрелком" провели профилактическую беседу.

Фейл в школьном учебнике о "домашних" горных породах

В учебнике "Я исследую мир" для учащихся третьего класса автор предлагает родителям рассказать о "домашних" горных породах. Хотя сам он решил это не объяснять. Фотографии и детали – читайте в статье.

В Одессе наказали учителя, который силой тянул ученика к директору

В Одессе произошел очередной школьный скандал – учитель применил силу, чтобы затянуть ученика к директору. После обнародования видео в соцсетях, педагог был уволен с работы. Видео и детали читайте здесь.

В Киеве учитель обзывал и угрожал пятиклассникам

В одной из киевских школ учитель позволил себе недостойное поведение по отношению к пятиклассникам. На ролике видно, как учитель обзывает их "подонками, подлецами и несчастными тварями", и угрожал им рукоприкладством.

В Днепре школьницу забрызгали слезоточивым газом

В одной из Днепровских школ 6 декабря произошел ужасный инцидент. Там забрызгали слезоточивым газом одну из учениц. Впоследствии ученики рассказали, что это случилось, когда играли с баллончиком. Мол, разбрызгивание было всего лишь случайностью.

В Луцке суд оштрафовал мать, потому что она не пускала детей в школу

В Луцке суд оштрафовал мать из-за того, что ее 5 детей пропускали уроки в школе. Трое дочерей и двое сыновей женщины не посещали учебу с сентября по середину октября. Свои действия женщина объяснила тем, что опасалась, что дети подхватят коронавирус.

В Тернополе отец заявил, что воспитательница бьет его сына

В Тернополе отец 3-летнего мальчика заявил, что воспитательница в детском саду избивала его сына. После этого малыш не хочет идти в сад, перестал ходить на горшок, а ночью просыпается в слезах и зовет маму. Подробности инцидента – читайте в статье.

В Харькове почти каждый день "минируют" школы: учеников эвакуируют

Харьковским правоохранителям 6, 7 и 9 декабря поступали сообщения об угрозе взрыва в местных школах. Оттуда немедленно эвакуировали учеников и учителей. Это делал изобретательный "террорист". Он заявил, что учебные заведения могут взорвать, если ему не отправят 7 миллионов гривен.

Школьница пыталась осудить отца, потому что тот не давал сидеть в тиктоке

В Запорожье родители ограничили дочери доступ в интернет. Однако она обиделась и заявила на папу в полицию из-за "домашнего насилия". Девушка пожаловалась в полицию на отца, который поругал ее из-за того, что она вместо того, чтобы делать домашние задания, сидела в тиктоке. Подробности – в статье.

В Одесской области в школы и садики закупали продукты по завышенным ценам

В Одесской области правоохранители подозревают чиновников в присвоении бюджетных средств на питание детей. Выяснилось, что в школы и садики закупали продукты по завышенным ценам. Сделки заключили на 23 миллиона гривен. Подробности – в статье.

Вакцинация учителей в школах

Сколько учителей вакцинировано против COVID-19? По состоянию на 3 декабря полный цикл вакцинации против COVID-19 уже прошли 588 тысяч работников школ, это 90,2% от общего количества. Еще более 43 тысяч педагогов школ ожидают второй дозы вакцины.

Среди регионов-лидеров по проведению полного цикла вакцинации среди учителей:

Днепропетровская область – 98% работников;

Луганская область – 97,3% работников;

Сумская область – 96,5% работников;

Харьковская область – 95,6% работников;

Черкасская область – 95,4% работников.

Вакцинация детей! В Украине вакцинировались от COVID-19 уже более 40 тысяч украинских школьников в возрасте 12 лет. Однако массовая вакцинация детей от коронавируса пока не рассматривается.

Добавим, что с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных учителей. Сначала более 9 тысяч непривитых работников школ отстранили. Но впоследствии часть педагогов передумала и вакцинировалась. По состоянию на 29 ноября в Украине менее 2 тысяч учителей отстранены от работы.

К теме На Ровненщине будут судить работницу школы за поддельный COVID-сертификат

Интересно, что в Сумской области учительница Анна Полищук подала иск против школы из-за отстранения от работы. После совещания суд частично удовлетворил иск – упразднил приказ об отстранении. Но просьбу о возмещении денег не удовлетворили.

Решения правительства и МОН

Повышение стипендии для студентов с оккупированных территорий

В Кабмине предлагают повысить стипендию до 6,5 тысячи студентам с оккупированных территорий. А все потому, что Минреинтеграции заметило уменьшение количества абитуриентов. Подробности – в статье.

К теме МОН изменило список предметов ВНО для поступления на некоторые специальности: детали

Прием документов в вузы от зарубежных украинцев

Министерство образования и науки приступило к приему документов от зарубежных украинцев для обучения в вузах Украины. Срок подачи документов – до 30 апреля 2022 года. Кандидаты должны владеть украинским языком, а также навыками и знаниями соответствующего уровня образования. Какие документы нужны – читайте здесь.

Новости в сфере высшего образования

В Киеве презентовали новый университет для IT-специалистов

В Киеве представили будущий технологический университет SET University, студенты которого будут разрабатывать собственные стартапы и работать с реальными бизнес-кейсами.

Среди приоритетных рассматриваются следующие направления: искусственный интеллект, наука о данных, кибербезопасность, робототехника, веб-разработка. Выпускники смогут основать собственный успешный стартап. Также им обещают стопроцентное трудоустройство.

В КНУ будут мониторить соблюдение языкового закона

В КНУ им. Шевченко будут проверять, на каком языке преподаватели проводят пары. Нововведения решили ввести после жалоб студентов к Уполномоченному по защите государственного языка о нарушении языкового законодательства Тараса Кременя.

Благодаря жалобам студентов в университете подтвердили один случай, когда преподаватель проводил занятия не на украинском языке. Сотруднику института международных отношений вынесли выговор. Подробности – читайте здесь.

Украинским студентам хотят дать больше прав

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, расширяющий права органов студенческого самоуправления. В частности, там хотят дать больше прав студентам. Что может измениться – читайте в статье.