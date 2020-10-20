Учительской зарплаты на организацию новых правил дистанционного обучения не хватит, – эксперт
В Украине утвердили обновленные правила дистанционного обучения в школах. Однако этот документ уже вызвал множество размышлений среди образовательных экспертов и учителей. И не всем они нравятся.
Своим мнением поделился и бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук на своей странице в фейсбуке.
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Он уверяет, что обновленные положения довольно основательны и хорошо написаны, однако это как небо и земля в современном образовании.
Поэтому образовательный эксперт назвал его "чисто кабинетным произведением", которое очень далеко от возможности его реализации во всех школах.
Игорь Ликарчук заверил, что в этом документе нет основного, того, от чего, на самом деле, зависит возможность и эффективность дистанционного обучения. В частности:
- обеспечение учителей и учащихся техническими средствами, доступом к интернету за средства государства;
- возмещение педагогам расходов на мобильную связь, которую они используют для организации дистанционного обучения;
- установление ответственности учредителей школ за создание условий для организации дистанционного обучения и тому подобное.
В то же время эксперт уверен, что наше образование не может обойтись без дистанционного обучения.
Онлайн-обучение – это такая штука, которая требует немалых денег, а учительской зарплаты на его организацию никак не хватит. Их может в лучшем случае хватить на рассылку домашних заданий в мессенджерах,
– подчеркнул эксперт.
Пользователи соцсети положительно отреагировали на пост эксперта. Мол, к дистанционному обучению нужно было готовиться еще с марта, когда ввели карантин.
Что известно о новых правилах дистанционного обучения
С 16 октября вступили в силу новые правила дистанционного обучения в школах. Вот главные из них:
- Перейти на онлайн-обучение отныне может любой ученик, который хочет овладевать индивидуальной программой.
- Организация образовательного процесса должна обеспечивать взаимодействие учителей с учащимися.
- Учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся.
- Для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учащихся – телефонной, почтовой связи и т. д;
- Организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных.
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