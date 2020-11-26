Редакция 24 канала подготовила для читателей все важные новости о зарплатах учителей, курьезах в школах и заявлении Министерства образования. Читайте самую актуальную информацию о том, что произошло в сфере украинского образования на этой неделе – с 23 по 27 ноября.

Решение касательно зарплат учителей

Кабинет Министров Украины приостановил действие постановления №822 об оплате труда педагогов. Известно, что его отложили на год – до декабря 2021 года, передает 24 канал.

Интересно Какой будет зарплата учителей в 2021 году: МОН озвучил суммы

Да, постановления внесли следующие изменения: в пункте 8 цифры "2021" заменить цифрами "2022". А в схемах ставок зарплат исключили подграфу "2021 год".

Но временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на экономические трудности из-за пандемии COVID-19 и необоснованных решений прошлой власти.

По его словам, в сентябре 2020 года в Украине увеличили зарплаты всем педагогам на 5,8%, а в 2021 году будут увеличиваться зарплаты учителям еще почти на 30%: с 1 января ставки зарплаты учителей увеличатся на 20%, а с июля еще на 8,3%.

"Средства на такое увеличение должностных окладов и зарплат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов", – заявил и.о. министра.

Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика МОН

А депутат Роман Грищук заверил, что закон об образовании обязывает учителей проходить повышение квалификации не меньше 150 часов за 5 лет. Но директора не имеют права требовать от педагогов такого объема прохождения квалификации.

В то же время языковой омбудсмен Тарас Кремень жалуется на несоблюдение учителями требований о преподавании на украинском языке. Особенно это стало заметно с переходом на дистанционное обучение. Мол, это связано с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогами.

Заявления МОН

В МОН уверяют, что сода обладает целебными свойствами

Министерство образования и науки отреагировало на скандал с учебником по химии для учащихся 9 класса, в котором присутствуют сомнительные советы с сайта для пенсионеров. В МОН отметили, что не планируют запрещать книгу, и уверяют, что сода обладает целебными свойствами.

Фото с фейсбук-страницы Инны Доминой

В МОН процитировали публикацию на ресурсе UkrMedia, где речь идет об ученом Отто Варбурге, который доказал, что одной из причин возникновения рака является "нарушение усвоения клетками кислорода из-за закисления организма". А обычная сода якобы может уменьшить влияние негативных факторов и восстановить кислотно-щелочной баланс.

Также они вспомнили врача Тулио Симончини, которого в 2006 году лишили права заниматься медициной, потому что он считает, что рак можно вылечить раствором соды и использовал свой метод в "лечении". В 2012 году погиб пациент, которого лечили таким способом.

В то же время Европейский Союз во второй раз предупредил Министерство образования и науки о том, что не стоит реорганизовывать структуру и увольнять специалистов, которые отвечают за реформы.

Известно, что Представительство Украины при ЕС получило сигнал со стороны ЕС относительно ожидаемых изменений штатной структуры Министерства образования и науки Украины. Подробнее – читайте здесь.

Непрофессионализм МОН

В то же время экс-министр МОН Анна Новосад рассказала, что последние месяцы в сфере образования происходит целенаправленное и системное вредительство или тотальный непрофессионализм.

По ее словам, если проанализировать все последние месяцы работы МОН, то невидно никакого решения или шагов, направленных на решение конкретных проблем. Однако можно увидеть абсолютный провал дистанционного обучения и провал обеспечения педагогов и детей во время карантина.

Кроме того, Шкарлет назвал преимущества идеи обучения с 5 лет и заверил, что дети 5 и 6 лет требуют разных подходов и компетенций по форме и продолжительности обучения.

По его мнению, чем раньше ребенок начинает овладевать полезными навыками, развивать способности, тем успешнее становится во взрослой жизни. Шкарлет добавил, что современные дети развиваются гораздо быстрее, и значительную роль в этом играет бешеный темп развития информационных технологий.

Курьезы в школах

Драка школьниц в Ровно

В соцсети обнародовали видео с жесткой дракой школьниц в Ровно. Семиклассница таскала другую ученицу за волосы, а потом повалила на землю и била руками и ногами. А все из-за того, что та, якобы, распространяла о ней сплетни. Видео драки – смотрите здесь.

Отец не оставил ребенка на самоизоляции

А в одной из школ Киева ученик заболел коронавирусом. Соответственно весь класс отправили на самоизоляцию. Но папа одного из учеников отказался оставлять ребенка дома и привел его в школу. Больше об этом – читайте по ссылке.

Правила поведения, когда у ученика обнаружили симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости в сфере высшего образования

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" предлагает обучение на бакалавра и магистра студентам из Беларуси, которые из-за политических преследований не могут учиться в своей стране.

Поэтому с 9 ноября по 15 декабря 2020 года вуз проводит специальный дополнительный набор. Прием документов и вступительные экзамены в форме собеседований будут проходить в онлайн-режиме.

А временный глава МОН Сергей Шкарлет поддерживает идею создания нового всеукраинского студенческого союза. Так он планирует наладить взаимодействие со студентами, чтобы объединить усилия в реформировании образовательной системы в Украине.

Коронавирус в школах

По состоянию на 25 ноября в Киеве закрыты на карантин пять школ. Также на дистанционном обучении находится 1 041 класс в 267 школах Киева. В целом в столице COVID-19 выявили у 1277 учеников и 850 учителей.

В Житомире всех учителей протестировали на антитела. Тесты показали, что около тысячи педагогов (25% из всех) уже имеют антитела к COVID-19. Поэтому в городе школы возобновили очное обучение.

Сколько учителей в Украине болеют коронавирусом? В Украине около семи тысяч учителей болеют коронавирусом. И хотя сейчас это лишь 1%, эта цифра с каждым днем ​​растет.

Школы жалуются, что если у учителя есть симптомы коронавируса, он не может сразу уйти на больничный, потому что должен дождаться результатов теста. Но директор не может отправить потенциально контактных учеников или учителей на самоизоляцию. Так как согласно постановления правительства, на дистанционное обучение должны перейти школы, где COVID-19 более 50% учащихся и персонала.

Интересные новости недели в образовании

Кличко издал книгу своих смешных цитат

Виталий Кличко издал небольшую книгу своих смешных цитат с иллюстрациями. Мэр Киева надеется, что она будет поднимать людям настроение, что очень важно в условиях эпидемии COVID-19.

Он заявил, что умеет посмеяться над собой и не обижается, когда над ним смешно шутят и другие. "Касаемо смешных шуток – я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала", – уточнил Кличко.

Оксфордский словарь выделил важнейшие слова 2020 года

Оксфордский словарь не смог определить одно слово года. В то же время специалисты собрали слова и словосочетания, которые лучше всего отражают каждый месяц 2020 года.

Ученые-лингвисты выпустили отчет, в котором проанализировали слова каждого месяца. О каких словах идет речь – читайте здесь.