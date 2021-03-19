В начале 2021 года зарплаты педагогов уже увеличились на 20%. А к концу года, по обещаниям МОН, должностные оклады учителей вырастут еще на 9%.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время выступления на диалоговой платформе "Образование Украины 2021: стратегические цели в действии", проходившей 18 марта.

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Шкарлет отметил, что в Минобразования приложат максимум усилий для обеспечения гарантий на достойные условия труда педагогов.

Поэтому по инициативе президента и при поддержке правительства в 2021 году должностной оклад педагогов увеличился на 20%, а с 1 декабря мы планируем его повышение еще на 9%,

– сказал министр.

По словам Шкарлета, учителя в этом году достойно справились с вызовами, которые перед ними поставила пандемия коронавируса.

Кроме того, министр образования отметил, что новое образовательное законодательство дает учителям свободу действий выбирать учебные материалы, импровизировать и экспериментировать.

Шкарлет уверяет, что учитель получил свободу не только учить, но и свободу учиться. И эта свобода тоже предусмотрена реформой.

Также, чтобы мотивировать учителей еще и финансово, введена добровольная сертификация, успешное прохождение которой предоставляет учителям 20% надбавку к должностному окладу и освобождает от аттестации,

– добавил глава МОН.

Отметим, что в госбюджете на 2021 год МОН предусмотрены расходы в объеме 139,5 миллиардов гривен, что на 26,6 млрд грн больше, чем в 2020 году. В основном это средства на увеличение заработной платы.

Какая будет зарплата учителей в 2021 году

По тарифной сетке, учитель I категории получает заработную плату по 12 тарифному разряду.

На сегодня ставка по такому разряду составляет 4 717 гривен. Учитывая повышение зарплат, ставка учителя I категории с 1 января 2021 года увеличилась до 6 тысяч 61 гривны.

В то же время ставка учителя высшей категории с 1 января 2021 года поднялась до 6 тысяч 461 гривны.

А в декабре зарплаты еще вырастут. Сергей Шкарлет заявил, что на 9%, хотя в МОН говорили, что поднимут только на 8%.