Зарплаты учителей будут расти, несмотря на экономические трудности из-за COVID-19 – Шкарлет
Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет утверждает, что зарплаты педагогов будут расти, несмотря на экономические трудности из-за пандемии COVID-19 и необоснованные решения прошлой власти.
Вр.и.о. министра образования отметил, что в сентябре 2020 года в Украине увеличили зарплаты всем педагогам на 5,8%. Об этом Сергей Шкарлет напомнил в своем телеграме.
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Также он подчеркнул, что парламент в первом чтении уже рассмотрел проект госбюджета на 2021 год, где предусмотрено на отрасль образования 173,8 миллиарда гривен.
Шкарлет заявил, что по единой тарифной сетке в 2021 году будут увеличиваться зарплаты учителям дважды:
- с 1 января 2021 года размеры ставок заработной платы учителей увеличатся на 20%,
- с июля 2021 года зарплаты увеличатся еще на 8,3%.
"Средства на такое увеличение должностных окладов и зарплат на 2021 год предусмотрены. Работаем над тем, чтобы найти возможность дополнительно повышать уровень зарплат педагогов", – заявил вр.и.о. министра.
Но отметим, что 23 ноября 2020 года Кабмин приостановил постановление №822 еще на год – до конца 2021 года.
Что известно об увеличении зарплат учителям?В июле 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года. Однако позже в связи с отсутствием средств на реализацию реформы это постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года. И его снова отложили.
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