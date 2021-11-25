Об этом говорится в новом меморандуме с Международным валютным фондом. Согласно ему, расходы на образование будут доведены до 7,3% ВВП.

К теме Украина получила еще один транш от МВФ: сколько поступило средств

В частности, предлагается предусмотреть рост зарплат учителей на 8%, а стипендий – на 50%.

Напомним! В декабре этого года учителям должны поднять зарплаты почти на 8%. Всего за 2021 год зарплата украинских учителей уже увеличилась на 20%. В МОН обещают, что в следующем году учителям стоит ждать повышения в еще примерно 10% к зарплате.



Поднятие зарплат учителей в 2021 году / данные МОН / инфографика 24 канала

Добавим, что заместитель министра финансов Роман Ермоличев прокомментировал расходы на образование в госбюджете. По его словам, образовательная субвенция, с которой будут выплачивать зарплату учителям, в 2022 году составит 108 миллиардов гривен. А это на 8,4 миллиарда больше, чем было в этом году.

Сколько зарабатывают учителя

Средняя зарплата педагогов в сентябре 2021 года составила 12 334 гривны.

Средняя зарплата педагогов в августе 2021 года составила 10 473 гривны.

Средняя зарплата педагогов в июле 2021 года составила 11 895 гривен.

Средняя зарплата педагогов в июне этого года составила 14 158 гривен.

Средняя зарплата учителей в мае 2021 года составила 11 579 гривен.

Средняя зарплата учителей в апреле 2021 года составила 10 859 гривен.

К слову, с 8 ноября учителей, которые отказались вакцинироваться против COVID-19, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. Где отстраняли учителей – читайте здесь.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели), то они смогут вернуться к работе.