Правительство наконец приняло постановление об увеличении выплат педагогам. Так, учителя уже за январь получат на 20% большую зарплату.

В то же время с декабря 2021 года зарплаты педагогов увеличатся еще на 8,4%. Соответствующее постановление правительство приняло во время заседания 20 января, сообщает 24 канал.

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В постановлении Кабмина указано, что ставки зарплат учителей с 1 января 2021 года рассчитываются, исходя из размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда – 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 – 2 893 гривен.

Так, в Госбюджете на 2021 год на выплаты педагогам предусмотрено почти 100 миллиардов гривен.

На сколько увеличатся зарплаты педагогов:

ставка молодого учителя без категории и стажа работы с января 2021 года составит 4 тысячи 859 гривен, с декабря – 5 тысяч 265 гривен.

без категории и стажа работы с января 2021 года составит 4 тысячи 859 гривен, с декабря – 5 тысяч 265 гривен. ставка учителя I категории с января 2021 года увеличится до 6 тысяч 61 гривну, а с декабря 2021 – до 6 тысяч 567 гривен.

с января 2021 года увеличится до 6 тысяч 61 гривну, а с декабря 2021 – до 6 тысяч 567 гривен. ставка учителя высшей категории с января 2021 года поднимется до 6 тысяч 461 гривны, а с декабря 2021 – до 7 тысяч 1 гривны.



Зарплаты учителей в 2021 году / инфографика 24 канала

Также остаются надбавки за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей – 10%), престижность работы (5-30 %) и другие доплаты (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и тому подобное).

Подтвердил это и министр образования Сергей Шкарлет в телеграмме. Он также поблагодарил министров, которые присоединились к принятию постановления.

Спасибо коллегам, которые поддержали одобрение постановления правительства о повышении уровня должностных окладов работникам бюджетной сферы, в том числе и педагогам,

– написал министр.

К слову, правительство 2 недели не принимало решение об увеличении зарплат учителей. Поэтому профсоюз работников образования и науки 15 января обратился к Кабмину с просьбой ускорить рассмотрение этого постановления. Их поддержал и министр образования Сергей Шкарлет.

"Полностью разделяю позицию профсоюза и также обращаюсь к Минэкономики и всем органам исполнительной власти с просьбой ускорить решение вопроса. Ведь зарплаты всех педагогов увеличены на 20% с 1 января этого года. Средства для этого заложены в госбюджете", – заявил министр образования.