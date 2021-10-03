Зарплата учителя: сколько получают педагоги в разных странах мира

В некоторых странах учителем быть очень престижно, и ценится такой труд высоко. Зарплата учителя может составлять несколько тысяч долларов. Сколько получают начинающие учителя и опытные педагоги – читайте в статье.

Информацию о зарплатах учителей заграницей обнародовала организация экономического сотрудничества и развития OECD, которая регулярно анализирует заработную плату в различных отраслях в разных странах.

К теме Зеленский анонсировал премии для украинских учителей: кто их получит

Где учителя получают меньше всего

Меньше всего из собранных в исследовании стран получают учителя на Кубе. Там начинающие имеют 20 долларов в месяц, а опытные – 100 долларов.

В целом зарплаты здесь одни из самых маленьких в мире, но официант или повар может рассчитывать на 80 долларов в месяц, переводчик – 100 – 150 долларов. Неудивительно, что учителей на Кубе не хватает, а к этой профессии относятся без особого уважения.

Где учителя имеют самую большую зарплату

Педагоги в Люксембурге или Швейцарии в начале карьеры имеют около 5 тысяч долларов. В этих же странах и самые высокие образовательные "максимумы": соответственно 10,3 и 8,3 тысячи долларов в месяц.

Отметим, что в Люксембурге профессия учителя одна из наиболее высокооплачиваемых. Например, юрист или ученый получает там 4 – 4,5 тысячи долларов в месяц. Интересно, что IT и работники банка тоже не имеют таких доходов, как опытный учитель.

Быть учителем в этой стране считается одной из самых престижных и сложных профессий. Однако условия работы там не самые легкие – педагоги должны преподавать на трех государственных языках (французском, немецком и люксембургском), а в придачу еще и на английском, так как среди учеников – половина иностранцев.

Какие зарплаты имеют учителя за рубежом

В Западной Европе начинающие учителя в целом получают примерно 3 – 3,5 тысячи долларов ежемесячно. А вот те, кто работает больше 20 лет и имеет дополнительные образовательные заслуги, имеет 5,5 – 6 тысяч долларов в месяц.



Зарплаты учителей в других странах / Инфографика "Освитория" / Данные OECD

Например, в Польше зарплата у педагога, по сравнению с другими европейскими странами, невысокая. Там учитель, который недавно пришел в школу, получает 1,3 тысячи долларов в месяц. Но и цены на продукты в Польше невысокие.

В Словакии, где учителя получают еще меньше, цены на жилье ниже, а продукты дороже. Например, молодому педагогу на свою зарплату можно было бы питаться в кафе только дважды в день,

В Сербии – самая низкая зарплата учителя среди европейских стран: от 400 до 600 долларов в месяц.

Добавим, что в большинстве стран OECD заработная плата наименьшая у учителей начальной школы, а у преподавателей университетов – самая высокая. Но, например, в Австралии учителя всех звеньев образования, преподаватели, воспитатели получают одинаково.

Между тем в Израиле учитель 7 – 12 классов может получить больше (4,8 тысячи долларов в месяц), чем тот, кто работает в вузе (4,5 тысячи долларов). А топовые зарплаты – до 5,5 тысяч долларов в месяц – у воспитателей дошкольных учреждений.

Читайте также Как платят зарплаты учителям в Украине и за рубежом: опыт Польши, Эстонии и Литвы

Как отличаются зарплаты учителей-новичков и опытных педагогов? В большинстве стран молодые учителя получают на три четверти меньше, чем те, кто работает педагогом годами. Но есть и исключения.

А в таких странах, как Индия, Китай, Япония, Ирландия, Греция, Нидерланды, те, кто продержался больше 15 лет на посту учителя, получает вдвое больше, чем в начале карьеры. В Мексике эта разница аж в 2,5 раза.

В Корее, где опытным учителям платят почти втрое больше, чем молодым коллегам, другая специфика. Каждые три года работы учителем зарплата растет на 8%. Здесь педагоги не могут заключать контракты с учебным заведением дольше, чем на 3 – 5 лет.

К слову, в начале 2021 года зарплаты украинских учителей выросли на 20%, а с декабря этого года вырастут еще почти на 9%. В МОН обещают, что в следующем году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате.

Как в 2021 году выросли зарплаты учителей:

Зарплата молодого учителя повысилась до 4 тысяч 859 гривен, а с декабря вырастет до 5 тысяч 265 гривен.

Зарплата учителя I категории увеличится до 6 тысяч, а с декабря вырастет до 6 тысяч 567 гривен.

Зарплата учителя высшей категории составляет почти 6,5 тысяч, а с декабря повысится до 7 тысяч гривен.



Зарплата учителей в 2021 году / Данные МОН / Инфографика 24 канала

Кроме того, каждый учитель также может заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого нужно пройти сертификацию. В 2021 году на сертификацию подались 1 800 человек.