Зарплаты учителей в Украине
На сегодня минимальная зарплата украинских учителей составляет 4 859 гривен. Столько получают начинающие педагоги, которые не имеют опыта работы. У педагогов высшей категории зарплаты немного выше, на несколько тысяч – 6 или 6,5 тысяч гривен.
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Уже с декабря 2021 года учителям должны снова поднять зарплаты на 8,3%. Поэтому учителя будут иметь такие ставки:
- молодой учитель – 5 265;
- учитель I категории – 6 567;
- учитель высшей категории – 7 тысяч.
Зарплата учителей на 2021 год / Данные МОН / Инфографика 24 канала
Как рассчитывают зарплату школьных педагогов
Зарплата учителей в Украине состоит из оклада (ставки), надбавок и доплат.
Интересно, что размер надбавок может превышать размер ставки. Так как здесь все зависит от стажа педагога, его дополнительных обязанностей и тому подобное.
В частности, есть надбавки за выслугу лет:
- больше 3 лет работы – 10%,
- больше 10 лет работы – 20%,
- больше 20 лет работы – 30%.
Как рассчитывают зарплату учителей и надбавки / Фото НУШ
Зарплаты учителей в Европе
Но все равно зарплаты украинских учителей не такие высокие, как у их коллег-европейцев. Так:
- Меньше всего в Евросоюзе получают словацкие учителя – около двух-трех тысяч долларов в месяц (это более 85 тысяч гривен в год).
- В Германии и Швейцарии ставки учителей стартуют от 4 тысяч долларов в месяц.
- Еще больше получают педагоги из Люксембурга – зарплаты начинающих от 6 тысяч долларов, а их коллег с 15-летним опытом – вдвое больше.
К слову, премьер Денис Шмыгаль и министр образования Сергей Шкарлет заявили, что в Украине в 2021 году зарплаты педагогов вырастут почти на треть. Повышение на 20% уже произошло с января, еще на 8,3% – вырастут с декабря 2021 года.
Кроме того, средняя заработная плата педагогов в апреле 2021 года составила 10 859 гривен. В то же время средняя зарплата работника предприятий и учреждений за этот же период составила 13,5 тысяч гривен.