Уже с 2021 года учителям повысят зарплату, однако старая система оплаты труда сохранится и в дальнейшем. Почему ее нужно изменить и сколько будут платить педагогам в следующем году – читайте в материале.

Система оплаты труда предусматривает размер первого тарифного разряда, умноженный на коэффициент тарифного разряда, плюс надбавки. Однако эксперты говорят, что Украина уже давно должна была бы ее изменить, как это сделали Литва, Польша и Эстония, сообщает издание НУШ.

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Какой будет зарплата учителя с 2021 года

Министерство образования и науки разработало проект изменений оплаты труда учителей и учреждений образования и науки. Добавим, что в бюджете на 2021 год предусмотрено на отрасль образования 173,8 миллиарда гривен.

В проекте госбюджета предусмотрено, что должностной оклад работника первого тарифного разряда в 2021 году будет меняться дважды: с 1 января – на 2 670 гривен и с 1 июля – 2 893 гривен. То есть с января следующего года размеры ставок зарплаты работников образования и науки увеличатся на 20%, а с июля – еще на 8,3%.

В то же время в МОН отметили, что в соответствии с постановлением правительства зарплаты учителей с 1 сентября года уже выросли на 5,8%.

Как увеличится зарплата учителей:

ставка молодого учителя (из расчета 18 часов в неделю) без стажа работы с сентября составляет 4 050 гривен. Соответственно с января он повысится до 4 859 гривен, с июля – до 5 265.

ставка учителя I категории с сентября 2020 года составляет 5 051 гривен. Предполагается, что с января 2021 года он увеличится до 6 061 гривен, а с июля – до 6 567.

у учителя высшей категории с сентября этого года оклад составляет 5 385 гривен. С января 2021 года он составит 6 461 гривен, а с июля – 7 тысяч.

Зарплаты учителей в 2021 году / Инфографика МОН

Добавим, что также остаются надбавки за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей – 10%), престижность работы (5-30 %) и другие доплаты (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и тому подобное).

Как учителям должны оплачивать дистанционные уроки

Кроме того, во время пандемии учителя столкнулись с большей нагрузкой, а некоторые из них должны проводить уроки дистанционно. Как оплачивается онлайн-работа педагога?

В МОН отметили, что работникам школ, которые переведены на дистанционное обучение, выплачивается заработная плата на общих основаниях:

сохраняются доплаты за проверку учебных работ учащихся;

сохраняются доплаты за работу в инклюзивных классах (группах);

добавят надбавки за сложность, напряженность в работе;

добавят надбавки за увеличение объема выполняемых работ;

будут другие доплаты и надбавки в соответствии с законодательством.

Почему Украине нужна реформа оплаты труда учителей

Эксперт шведско-украинского проекта "Поддержка децентрализации в Украине" считает, что стоит больше обращать внимание общества именно на реформировании системы заработной платы в целом, а не отдельно на повышениях.

"В украинских кабинетах нет полного понимания, что это должна быть реформа системы оплаты труда, а не просто еще одно повышение". Ведь на зарплату учителей выделяют ежегодно немалые средства. В 2019 году субвенция составила 79,1 миллиардов гривен. На 2021 год она составит 102,5 миллиарда.

Учительница в школе / Фото bb.lv

В Украине сейчас ставка – это малая часть зарплаты, а остальное варьируется ежемесячно. "У нас учитель не может получать одну и ту же зарплату каждый месяц. Это всегда сюрприз. Директора же делят нагрузку – сколько уроков кому достанется. Как результат, часто на местах идет вражда за часы, поскольку от этого зависит зарплата", – добавляют эксперты.

Чтобы в Украине учителя работали по контракту, нужно принять политическое решение. Это серьезная реформа, к которой должно быть готово общество. Ведь, если менять систему, то многие сегодняшние учителя могут не получить контракты.

Как начисляют зарплаты учителям в других странах

В скандинавских странах другая система финансирования образования. Там децентрализация произошла уже давно. В этих странах 100% налога на доходы физического лица идут в бюджет органа местного самоуправления, где человек проживает.

"Также в тех странах довольно высокие налоги – 30-40%. Все доходы официальные, поэтому суммы, которыми оперируют органы местного самоуправления в Швеции, Дании или Финляндии, существенные. Они могут позволить себе финансировать свои школы на 100%", – говорит Константин Гаврилов.

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Зато решение об уровне зарплаты того или иного учителя принимает директор при подписании контракта. Молодой учитель может получать гораздо больше, чем учитель с многолетним стажем. Просто потому, что этот учитель больше знает и умеет.

Интересно и то, что в Польше, Литве и Эстонии учителя работают по контрактам, в которых прописана зарплата. Она одинаковая ежемесячно, и на премии уходит не более 5-10%.

"Там нет понятия 18-ти часов в неделю (это ставка для учителя). По условиям контракта, учитель работает 38-40 часов. Из них 18-20 – это преподавание, а остальное может быть на классное руководство, подготовка к урокам, родительские встречи и тому подобное. То есть учитель подписал контракт и знает, какая у него зарплата", – заключает Гаврилов.