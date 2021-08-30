А это лишь 83% от среднего уровня. По данным Госстата, средняя зарплата в экономике составляла 14 345 гривен, то есть учителя в июле получили на 3 500 меньше.

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В то же время, если сравнивать зарплату педагогов сейчас с июлем прошлого года, то она существенно выросла – на 27,5%.

Наибольший показатель заработных плат зафиксирован в столице, Донецкой, Киевский, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. Наименьший – в Черновицкой, Черниговской, Херсонской, Кировоградской и Волынской областях.

Стоит отметить, что в июне этого года заработная плата штатных работников в сфере образования в июне 2021 года составила 14 158 гривен и в процентном отношении почти сравнялась со средней в экономике – 98,9%.

К слову, в начале 2021 года зарплаты украинских учителей выросли на 20%, а с декабря этого года – вырастут еще почти на 9%. Министр образования пообещал, что в следующем году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате. Сколько получают учителя в Европе – читайте в статье.