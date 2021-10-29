В целом средняя заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2021 года составила 14 239 гривен, а в сфере образования – она меньше (около 12,3 тысячи).

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Средняя зарплата работников образовательной сферы за год (по сравнению с сентябрем 2020 года) повысилась на 21,1%.

В то же время зарплата в образовании пока ниже среднего уровня по экономике и составляет 86,6%.

Сколько зарабатывают учителя

Средняя зарплата педагогов в августе 2021 года составила 10 473 гривны.

Средняя зарплата педагогов в июле 2021 года составила 11 895 гривен.

Средняя зарплата педагогов в июне этого года составила 14 158 гривен.

Средняя зарплата учителей в мае 2021 года составила 11 579 гривен.

Средняя зарплата учителей в апреле 2021 года составила 10 859 гривен.

Интересно! Самая высокая средняя зарплата в Украине зафиксирована в сфере информации и телекоммуникации – 25 427 гривен. Самая низкая – в области временного размещения и организации питания – (9 тысяч). Лидерами по показателю самых высоких заработных плат являются Киев, Донецкая и Киевская области. Самую низкую среднюю заработную плату получают работники Черновицкой, Черниговской и Херсонской областей.

Отметим, что средняя зарплата штатного работника определяется делением суммы начисленного фонда оплаты труда штатных работников (тарифные ставки (должностные оклады), премии, доплаты, надбавки, оплата за неотработанное время, обязательные отчисления) на среднеучетное количество работников за соответствующий месяц.

К слову, в начале 2021 года зарплаты украинских учителей выросли на 20%, а с декабря этого года вырастут еще почти на 9%. В МОН обещают, что в следующем году учителям стоит ждать повышения в еще 10% к зарплате.