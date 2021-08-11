Глава Минобразования отметил, что когда произойдет такое повышение зарплат, то это станет "точкой перезагрузки высшего образования".

К теме Не все учителя смогут до 1 сентября получить ноутбуки, – Фиданян

Какие преподаватели будут зарабатывать 4 тысячи долларов

Сергей Шкарлет рассказал, что после запуска “Президентского университета” лучшие преподаватели будут получать 4 тысячи долларов. Но такая зарплата будет не для всех.

Повышение зарплат учителей

Также министр образования отметил, что в 2021 году должны провести два повышения зарплат для педагогов. Так, первое произошло в январе, тогда оклады выросли на 20%. А второе повышение проведут в декабре, оно составит 9%.

Поэтому за 2021 год будет повышение почти на 30%. На 2022 год ожидается повышение на конец года – примерно на 10%,

– заявил Шкарлет.

Также глава МОН заверил, что у каждого учителя есть возможность заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. Так, в 2021 году на сертификацию подалось 1800 человек.



Зарплата учителей на 2021 год / Данные МОН / Инфографика 24 канала

К слову, средняя зарплата учителей в июне этого года составила 14 158 гривен (около 530 долларов). Это означает, что она почти сравнялась со средней в экономике. Добавим, что средняя зарплата учителей в апреле 2021 года составила 10 859 гривен.