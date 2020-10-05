Как утверждают врачи, каждому ребенку для развития и хорошего самочувствия нужно ежедневно более часа активно двигаться. И делать это можно везде, даже в школе. Так, многие учителя придумывают для учеников интересные движения и упражнения, которые помогают отдохнуть.

Почему это действительно важно для детей – рассказала автор зажигательных "зарядок" – Анна Домнич, передает издание "Освитория".

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Почему в школе важно проводить зарядки

Вы станете еще ближе с учениками

Эксперт уверяет, что такие зарядки смогут сблизить учителя с ученической аудиторией. И совсем не важно, насколько хорошо вы танцуете, тут главное – найти классную мелодию и просто экспериментировать.

Вы почувствуете, что внутренняя батарейка заряжена

Командное взаимодействие – это всегда обмен энергиями. Когда учитель предлагает детям мини-отдых во время урока и показывает упражнение, созданное специально для них, ученики взамен будут вырабатывать энергию позитива. И с большим вниманием будут относиться к учителю, который стремится быть с ними на одной волне.

Отметим, что зарядки лучше проводить в начале занятия, ведь это сможет повысить настроение и поможет детям легче переключать внимание и уменьшать усталость на уроках.

Это поможет во время дистанционного обучения

А если в вашей школе дистанционное обучение, то зарядка объединит ваш коллектив и поможет каждому ребенку почувствовать себя важной частью класса. К тому же, это не даст засидеться перед планшетом или компьютером.

Видео с интересными идеями для зарядки, которые понравятся ученикам

Мы собрали для вас сборник зарядок, которые Анна Домнич проводит с популярными украинскими певцами, ведущими и блогерами. Эти идеи могут использовать как учителя на уроках, так и родители дома, чтобы получить удовольствие и поднять боевой рабочий дух.

Смотрите видео зарядки с Лесей Никитюк:

Смотрите видео зарядки со Светланой Тарабаровой:

Смотрите видео зарядки с Олей Поляковой:

Смотрите видео зарядки с Дзидзьо и Ольгой Цибульской:

Смотрите видео с актерами Лизой Василенко и Сашей Петренко:

Смотрите видео с Монатиком:

Все другие видео зарядок можно посмотреть на ютуб-канале Министерства образования и науки по ссылке.