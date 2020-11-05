Посещение детсада – это важный этап в жизни ребенка. Ведь именно там она приобретает основные навыки социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Дошкольное образование обеспечивает развитие ребенка, его физические, интеллектуальные и творческие способности через воспитание и обучение.

В 2019 году в Украине работало почти 15 тысяч учреждений дошкольного образования. В них преподают 137 тысяч педагогов, а получают образование более 1,2 миллиона детей. Об этом сообщила пресс-служба образовательного омбудсмена.

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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что каждый ребенок имеет право на место в детском садике, но иногда возникает проблема, что в густонаселенных регионах детсады переполнены и свободных мест нет. Он также ответил на самые распространенные вопросы о дошкольном образовании.

Как зарегистрировать ребенка в детсад

Существует несколько способов зарегистрировать ребенка в детсад. И это зависит от того, как эту процедуру организовали органы управления образованием.

Так, в большинстве городов зарегистрировать ребенка в детсад можно через электронную очередь. Стать в эту очередь вы можете сразу после рождения ребенка. Если же электронная очередь отсутствует, то вам необходимо прийти в садик и спросить у руководителя заведения, есть ли свободные места. Но иногда регистрацию в садик осуществляет непосредственно управление образованием города, района или ОТО.

Чтобы ребенка приняли в детский сад, родителям (или лицам, их заменяющим) необходимо подготовить определенные документы.

Какие документы нужны:

подать заявление руководителю заведения (если в заведении нет свободных мест, то руководитель детского садика должен предоставить вам письменный отказ);

предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением врача, что ребенок может посещать детский садик;

предоставить справку участкового врача об эпидемиологическом окружении;

принести свидетельство о рождении.

Для приема детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивные группы дополнительно подается заключение инклюзивно-ресурсного центра, лечебно-профилактического учреждения или тубдиспансера.

Во время приема ребенка в детсад, руководитель должен ознакомить родителей с уставом дошкольного учреждения и документами, определяющими его деятельность.

Когда за ребенком сохраняется место в детсаду

В государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования за ребенком сохраняется место при следующих условиях:

если ребенок болеет, проходит санаторное лечение или реабилитацию;

если родители ушли в отпуск – на время их отпуска;

в летний оздоровительный период (75 дней);

во время карантина.

В частных учреждениях дошкольного образования условия сохранения места за ребенком определяются учредителем и фиксируются в договоре.

Могут ли ребенка отчислить из детсада

Для отчисления ребенка из учреждения дошкольного образования должны быть следующие основания:

если родители сами хотят забрать ребенка из заведения; если ребенок больше не может посещать детский садик из-за состояния здоровья, что подтверждено медицинским заключением; если родители без уважительных причин два месяца не оплачивают питание ребенка.

Добавим, что об отчислении ребенка из детского садика администрация заведения обязана уведомить родителей письменно с указанием причин не менее чем за 10 календарных дней.