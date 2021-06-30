Для того, чтобы создать электронный кабинет нужно войти на страницу системы подачи заявлений по адресу Osvitavsim. Однако пока сайт неактивен, он заработает с 1 июля.

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Нововведение для абитуриентов в 2021 году

Регистрация трех видов электронных кабинетов

В этом году впервые появится возможность зарегистрировать три отдельных электронных кабинета:

Кабинет 1: Для поступления с сертификатом ВНО по окончанию 11 класса для поступления на бакалавра, магистра медицинских, фармацевтических или ветеринарных направлений.

Для поступления с сертификатом ВНО по окончанию 11 класса для поступления на бакалавра, магистра медицинских, фармацевтических или ветеринарных направлений. Кабинет 2 : Для вступления с сертификатом ЕВИ/ЕФВВ на основе диплома бакалавра. Этот кабинет нужно выбрать для поступления на магистратуру.

: Для вступления с сертификатом ЕВИ/ЕФВВ на основе диплома бакалавра. Этот кабинет нужно выбрать для поступления на магистратуру. Кабинет 3: Для поступления на основе образовательной профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста или образовательного степени младшего бакалавра. Этот кабинет нужно выбирать для вступления на бакалавра после колледжа или техникума.

Появляются статусы заявлений

В 2021 году появляется статус "Отменено в связи с зачислением на бюджет". Это означает, что представленное электронное заявление будет "не подаваемой", если поступающего зачислят на обучение на бюджет.

Например, поступающий подавал заявления и на бюджет, и на контракт. Если одно из заявлений, которое подавалось на бюджет, было зачислено, то другие заявления автоматически отменятся.

Важно! Все остальные заявления отменят только в том случае, если абитуриент не подтвердит желание учиться по другим заявлениям на контракте.

Как открыть электронный кабинет

Для открытия электронного кабинета следует указать адрес электронной почты (в дальнейшем она будет логином для входа).

Так, система автоматически проверит логин на совпадение с другими. Если будет зафиксировано идентичность логинов – выдаст предупреждение. В таком случае нужно создать новый уникальный логин.

После этого вам на указанный электронный адрес придет письмо для активации доступа к электронному кабинету.

Важно! Во время регистрации электронного кабинета запрещено использовать е-адреса заблокированных в Украине сервисов, например, mail.ru, yandex.ru и тому подобное.

Как зарегистрировать е-кабинет поступающего

Для регистрации электронного кабинета абитуриенту нужно внести свои данные:

одного из сертификатов ВНО – номер, пин-код и год получения (данные других сертификатов стоит добавить в личном электронном кабинете поступающего уже после регистрации)

свидетельства о среднем образовании (аттестат об окончании школы) – серию, номер и средний балл приложения.

Отметим, что регистрация электронного кабинета поступающего возможна с аттестатом, выданным не ранее 1998 года.

Как создать электронный кабинет: смотрите видеоинструкцию МОН

Какие данные и документы нужно загрузить в электронный кабинет

После активации электронного кабинета нужно загрузить такую ​​информацию о поступающем:

контактный номер телефона (в формате +380): это нужно для оперативной связи вуза с абитуриентом;

цветную фотографию поступающего (3х4 см);

фотокопию приложения к свидетельству/аттестату о полном общем среднем образовании.

Важно! Все файлы нужно загружать в формате JPG (JPEG, PNG), а максимальный размер такого файла не должен превышать 1 Мб.

Кто может помочь в этом? Для помощи абитуриентам при подаче заявлений в электронной форме в приемных комиссиях создают специальные консультационные центры. Абитуриенты могут обратиться к такому консультационному центру любого вуза.

Что будет, если внести неточные данные:

После подачи первого заявления внести любые изменения в электронный кабинет уже будет невозможно. Поэтому лучше убедиться, что все данные загружены в электронный кабинет корректно.

Изменить средний балл свидетельства об образовании после подачи первого заявления можно только путем обращения поступающего в учреждение образования, где было зарегистрировано первое заявление.

Сколько можно подать заявлений в вузы

Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любое заведение высшего образования без ограничения по количеству специальностей. Также можно подать до 30 заявлений на контракт.

В каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет, нужно обязательно установить ее приоритетность – от 1 до 5, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 5 – соответственно, самая низкая. Приоритетность после подачи заявления изменить невозможно.

Какой минимальный конкурсный балл на бюджет? В этом году установлен минимальный конкурсный балл для получения высшего образования на бюджете – не менее 125 баллов.

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В течение какого времени принимают заявления? Прием заявлений и документов от поступающих начинается 14 июля и заканчивается:

16 июля – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов;

23 июля – для лиц, поступающих по результатам внешнего независимого оценивания, экзаменов, творческих конкурсов, составленных из 1 по 13 июля.

К слову, в рейтинг лучших университетов мира на 2022 QS World University Rankings попали восемь украинских вузов. Это пока последние данные по рейтингам учебных заведений. Какие вузы из Украины попали в рейтинг – читайте в статье.