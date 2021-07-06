Сейчас предприятия понемногу восстанавливаются, однако сталкиваются с новыми проблемами – нехватка рабочей силы, потеря постоянных клиентов и сложная финансовая ситуация. Как никогда большим стал спрос на финансовых советников, бухгалтеров и образовательных тренеров.

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Учеба 24 при поддержке партнера Canon рассказывает, как открыть собственный бизнес в сфере образования для предприятий. Большинство руководителей нуждаются в финансовых советниках, и именно вы сможете поддержать их на пути к успеху.

Как стать экспертом по финансам

Для каждой области предпринимательства получение соответствующего образования является первым и главным шагом. Этот этап особенно важен для людей, которые хотят впоследствии учить других.

Чтобы стать финансовым инструктором для предприятий, недостаточно пройти двухнедельные курсы и уметь управлять личным бюджетом. Следует также научиться анализировать бизнес-рынок, разбираться в экономических показателях и быть готовым адаптироваться к изменениям.

В Украине финансовыми советниками обычно становятся люди с высшим экономическим или бухгалтерским образованием, однако в Европейском Союзе и США практика несколько иная – необходимо подтвердить свою квалификацию, пройдя дополнительную сертификацию.

Кроме высшего образования финансовые советники Европы и США должны проходить дополнительную сертификацию / Фото Pexels

С чего начать

Хотя образование является главным элементом, практический опыт – не менее важный. Ни одно предприятие не воспользуется вашими услугами, если вы не имеете наработок, которые можете уверенно презентовать.

Стоит попробовать поработать в области финансового образования под руководством опытного наставника. Теоретические знания – это хорошо, однако умение воплотить в жизнь багаж знаний – обязательное требование перед открытием собственного дела.

Попрактиковавшись в этой области как наемный работник, вы поймете, что каждый клиент разный, уникальный в своих отношениях с деньгами и финансовом поведении. Также вам удастся выстроить важные связи и найти своих потенциальных клиентов.

Перед открытием собственного дела получите опыт работы в команде / Фото Pexels

Система, процессы и ресурсы

Основа бизнеса с финансового образования заключается в установлении процессов, систем и ресурсов, благодаря которым вы смогли бы эффективно обучать своих клиентов.

Начните с составления качественного плана повышения финансовой грамоты пользователей ваших услуг. Выстройте систему эффективной коммуникации с клиентами и найдите пакет программ, который бы позволил организовать полную финансовую отчетность для предпринимателей – банковские остатки, инвестиции, страхование, кредитные отчеты и тому подобное.

Главное в этом деле – иметь возможность предоставить клиенту физический финансовый план, который бы помог отслеживать денежный прогресс предприятия в режиме реального времени.

Научите клиентов разбираться в финансовых показателях с помощью эффективной системы / Фото Pexels

Бизнес-план

Разработка четкого бизнес-плана имеет решающее значение для начинающих предпринимателей в области финансового образования. Необходимо создать уникальную бизнес-модель, которая отличала бы вас от конкурентов на рынке.

Совет! Распечатать бизнес-план или рекомендации для своих клиентов советуем с помощью принтеров Canon серии MegaTank, которые просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без специального технического образования и без посторонней помощи.

Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вывести принтер из строя.

Распечатайте уникальный бизнес-план с помощью принтеров Canon / Фото 24 канал

Маркетинг

Ваше присутствие в интернете – это ваш прямой путь к успеху. Продемонстрируйте свой опыт путем создания вебсайта, участия в статьях и публикациях в различных блогах и в СМИ.

Ваша маркетинговая стратегия должна выстраиваться в зависимости от целевой аудитории – например, представителей малого или среднего бизнеса, крупных корпораций или частных клиентов.

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Результаты и рекомендации

Преподаватели в области финансового образования несут прямую ответственность за достижение целей их клиентами. В этом деле следует быть настоящим педагогом – помогать клиенту оставаться сосредоточенным после финансового спада и продолжать "толкать" его вперед во времена мотивированности.

Настоящим результатом для вас должен быть переход клиента от состояния постоянного финансового беспокойства к денежной уверенности, планированию будущих перспектив расширения предприятия и выхода на новые рынки.

Только тогда он зарекомендует вас своим друзьям-предпринимателям, и ваш бизнес начнет приносить большие прибыли.

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