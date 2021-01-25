Запустили бесплатный курс для учителей украинского языка, которые преподают для нацменьшинств
Министерство образования и науки совместно с проектом финской поддержки реформы украинской школы "Учимся вместе" запустили бесплатный онлайн-курс по преподаванию украинского языка в классах с обучением на языках нацменьшинств.
Источник: 24 канал
Онлайн-курс бесплатный и состоит из 6-ти модулей, дополнительных материалов, тестов и практических задач. Первые два модуля курса уже доступны по ссылке.
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Все учителя, которые пройдут курс до конца и успешно сдадут финальное тестирование, получат сертификат.
Онлайн-курс посвящен особенностям преподавания украинского языка для учащихся в школах с обучением на языках национальных меньшинств.
Онлайн-курс поможет найти ответы на вопросы:
- как подготовиться к началу изучения языка;
- какие факторы влияют на усвоение второго языка;
- каковы особенности планирования обучения с фокусом на ученика;
- как выполнить требования к обязательным результатам обучения.
Так, с помощью курса учителя научатся правильно организовать обучение, выбирать эффективную стратегию планирования уроков, создавать благоприятную среду для изучения второго языка и тому подобное.
В МОН отметили, что Финляндия является ключевым партнером в развитии образовательных инициатив, а финский опыт является примером для школьной реформы в Украине.
Что известно о проекте "Учимся Вместе"?
Это четырехлетняя программа сотрудничества, которая началась между Украиной и Финляндией в июле 2018 года и к которой присоединился ЕС в конце 2018 года.
Финская поддержка реформы украинской школы сосредоточена на общем среднем образовании и направлена на достижение подготовки учителей, популяризации образования и образовательной среды. В частности, поддержка совершенствования обучения украинскому языку среди меньшинств, что сосредоточена на Черновицкой и Закарпатской областях.
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