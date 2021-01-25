Министерство образования и науки совместно с проектом финской поддержки реформы украинской школы "Учимся вместе" запустили бесплатный онлайн-курс по преподаванию украинского языка в классах с обучением на языках нацменьшинств.

Источник: 24 канал

Онлайн-курс бесплатный и состоит из 6-ти модулей, дополнительных материалов, тестов и практических задач. Первые два модуля курса уже доступны по ссылке.

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Все учителя, которые пройдут курс до конца и успешно сдадут финальное тестирование, получат сертификат.

Онлайн-курс посвящен особенностям преподавания украинского языка для учащихся в школах с обучением на языках национальных меньшинств.

Онлайн-курс поможет найти ответы на вопросы:

как подготовиться к началу изучения языка;

какие факторы влияют на усвоение второго языка;

каковы особенности планирования обучения с фокусом на ученика;

как выполнить требования к обязательным результатам обучения.

Так, с помощью курса учителя научатся правильно организовать обучение, выбирать эффективную стратегию планирования уроков, создавать благоприятную среду для изучения второго языка и тому подобное.

В МОН отметили, что Финляндия является ключевым партнером в развитии образовательных инициатив, а финский опыт является примером для школьной реформы в Украине.