В этом году было предусмотрено 377 мероприятий, из них Минобразования удалось успешно реализовать 298.

По теме Увеличение зарплат учителей, дистанционка и новое питание: главные итоги 2021 года в образовании

Главные достижения МОН в 2021 году

Среди главных достижений в прошлом году министр образования Сергей Шкарлет отметил:

сократили очереди в сады (создали почти 9 тысяч дополнительных мест);

утвердили профессиональные стандарты по профессиям "Воспитатель", "Директор садика" и "Директор школы";

создали современные условия для здорового питания в школах (модернизировали более 1300 пищеблоков в 2021 году);

продолжили реформу "Новая украинская школа" (утвердили типовую образовательную программу и 87 модельных учебных программ);

обновили порядок отбора школьных учебников (обеспечили учебниками 4-е классы НУШ);

ввели многоуровневую поддержку в образовательном процессе детей с ООП в соответствии с индивидуальными потребностями;

создали новые учебно-практические центры профессионального образования за счет государственного бюджета (63 центра в 2021 году);

привлекли финансовый ресурс для восстановления расходов развития в сфере высшего образования (подписали соглашение по реализации проекта "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов");

подготовили проект создания сети экзаменационных центров;

усовершенствовали систему образовательной статистики и аналитики;

обновили содержание высшего образования (утвердили 22 стандарта образовательной степени магистра, 20 стандартов степени доктора философии);

обеспечили научную деятельность вузов по результатам государственной аттестации (заключили 66 договоров для базового финансирования научных направлений);

обеспечили процедуру присоединения к Рамочной программе исследований и инноваций Европейского Союза "Горизонт Европа", Программы по исследованиям и обучению Европейского сообщества по атомной энергии "Евратом";

разработали новую систему приоритетных направлений развития науки и инновационной деятельности, ориентированных на достижение целей устойчивого развития.

В 2021 году нам также удалось реализовать немало успешных проектов по внедрению дуального образования и популяризации обучения для иностранцев. Начаты стипендии, премии и гранты президента, а также начат проект создания Президентского университета,

– сообщил Министр.

Цели МОН на 2022 год

Среди целей на 2022 год в МОН запланировано:

развитие сети садиков;

утверждение Государственного стандарта профильного среднего образования;

запуск реформы "Новая украинская школа" на уровне базового среднего образования;

одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного образования на 2022-2032 годы;

обеспечение обновления и модернизации пожарных систем в школах;

развитие платформы "Всеукраинская школа онлайн";

утверждение Государственных целевых программ развития профессионального (профессионально-технического) образования на 2022-2027 годы;

восстановление и развитие общежитий для проживания студентов вузов;

реализация проекта "Президентский университет";

создание условий для беспрепятственного обучения в течение жизни;

развитие инновационной инфраструктуры на основе учреждений высшего образования и научных учреждений;

реализация рамочной программы Европейской Комиссии по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа", программы по исследованиям и обучению "Евратом" в Украине.

Приоритетными также остаются вопросы развития безопасной и здоровой образовательной среды, инклюзивное обучение и цифровизация образования.

– добавил Сергей Шкарлетт.

Кстати, в Украине завершится переходный период по внедрению новых стандартов школьного питания. И уже с 1 января 2022 года школы должны перейти на новое меню для учащихся. Детали нового питания читайте в статье.