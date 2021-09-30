Запрет студентам выезжать за границу

КНУ добавил к этому сообщению копию письма, в котором подчеркнули, чтобы старосты групп, заведующие кафедр и преподаватели не скрывали случаи отсутствия студентов в Украине во время учебного года и ответственность за такие действия.

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В письме говорится, что во время учебного года студенты могут находиться за пределами Украины только в случае их официального направления университетом (на обучение, стажировку, конференцию и т.д.), что должно быть определено соответствующим приказом.

Если выясняется, что студент во время учебного года (за исключением периода каникул или межсессионного периода) находится за пределами Украины без издания приказа университета, то его должны немедленно отчислить за невыполнение индивидуального плана,

– отметили в вузе.

"Официально обучение является очным", – объяснение КНУ

Проректор по научно-педагогической работе Андрей Гожик пояснил, что в КНУ нет дистанционной формы обучения. С первого сентября в вузе учатся по смешанной форме и делают все, чтобы вернуться к ней после 13 октября.

"Уважаемым студентам я порекомендовал бы думать о будущем: сейчас во многих странах при признании дипломов сверяют указанные в них сроки обучения с периодом пребывания в стране обучения", – отметил он.

Проректор подтвердил факт, что предупредил факультеты письмом о пребывании студентов за рубежом.

Да, я предупреждаю факультеты... Когда обучение официально является очным, то отсутствие студента является основанием для обвинения и его, и нас в недоброчесности. Такой практики не должно быть. За такие вещи отчисляют в университетах всего мира,

– добавил Гожик.

По его словам, речь не идет о краткосрочном отсутствии, которое не создает рисков для выполнения индивидуального учебного плана.

Вывод – запрета на выезд за границу для студентов нет, но в КНУ выступают "против отсутствия студентов во время учебного процесса".

К слову, Министерство образования и науки разместило проект новых условий приема на обучение для абитуриентов на 2022 год. Если проект примут, то поступающих ждут перемены. Как будут поступать в вузы в этом году – читайте в статье.